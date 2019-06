Jovanotti, esce "Jova Beach Party EP": tracklist e canzoni

Ad un mese dall’inizio dell’innovativo “Jova Beach Party”, Jovanotti pubblica l’EP omonimo che accompagnerà i fan verso le varie tappe che affolleranno le spiagge italiane per l’estate 2019. L’album, arrivato a sorpresa e annunciato solo pochi giorni fa, è nato proprio durante l’organizzazione del nuovo tour del cantautore. Come dichiarato dallo stesso Jovanotti si tratta di canzoni con uno spiccato mood estivo e pensate proprio per quel tipo di atmosfera. Un progetto ambizioso che è stato spiegato, traccia dopo traccia, in una delle “Jova Radio Sessions” che affollano l’app dedicata al “Jova Beach Party”. «Mentre progettavamo questo incredibile spettacolo, quasi per sfogarmi dai tanti tavoli di lavoro organizzati, mi veniva una gran voglia di musica. Mi serviva visualizzare la spiaggia, i concerti e tutti i fan attraverso la composizione. Parallelamente al progetto prendevano forma queste canzoni che nascevano proprio da quel tipo di feeling. Non c’era la necessità di pubblicarle, non era previsto che uscisse questo disco. Le canzoni però mi piacevano, così come anche le collaborazioni e ho deciso di renderlo disponibile». Queste le parole di Jovanotti durante la sua sessione radiofonica dove racconta la nascita delle canzoni.

La tracklist di "Jova Beach Party EP"

Tra i brani presenti nell’EP c’è anche “Prima che diventi giorno”, prodotto da Rick Rubin. A marzo Jovanotti ha incontrato il guru della musica e hanno lavorato al brano registrandolo live, stile funky. La contaminazione funk rock è abbastanza chiara grazie anche alla batteria di Chris Dave, artista che ha collaborato anche con Adele ed Ed Sheeran. Si è rinnovata così la collaborazione tra Jovanotti e Rick Rubin, già avviata per l’album “Oh, Vita” curato totalmente dal produttore statunitense. “Jova Beach Party EP” è composto da 7 brani con il supporto di 7 diversi produttori e registrati in 7 diversi studi. Gli altri produttori presenti, oltre a Rick Rubin, sono Dardust, Charlie Charles, Cacao Mental, Ackeejuice Rockers, Dj Ralf e Paolo Baldini Dubfiles. Questa la tracklist di Jova Beach Party EP che include anche un’ottava traccia, di sola musica e con la voce di una corista che ha partecipato anche al brano “Prima che diventi giorno”:

PRIMA CHE DIVENTI GIORNO (prod. by Rick Rubin) NUOVA ERA (con Dardust) VADO (con Charlie Charles) FIESTA (con Cacao Mental) TUTTO UN FUOCO ( con Ackeejuice Rockers) IL SOLE SORGE DI SERA (con DJ Ralf) XCHE’TuC6 (con Paolo Baldini Dubfiles) PCDG Reprise

Il primo singolo è "Nuova era"

“Jova Beach Party EP” è disponibile dal 7 giugno in formato digitale, CD e vinile. Il primo singolo estratto è “Nuova era”, brano prodotto da Dardust. Tra le canzoni è presente anche “XCHETuC6”, pezzo mai pubblicato. Nasce da una collaborazione con Paolo Baldini Dubfiles e si tratta di un esperimento fatto in uno studio mobile circa un anno fa. Il testo è del 2015 ed è stato trasformato in pezzo dub. La canzone finora era solo su YouTube e Jovanotti ha scelto di inserirla in questo progetto per dargli una nuova vita. Il “Jova Beach Party” vedrà coinvolti 61 ospiti inizierà il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro. Il tour nelle spiagge italiane si concluderà il 31 agosto a Viareggio, nel secondo appuntamento previsto nella famosa località marittima. Tra le date c’è anche una tappa in montagna a Plan De Corones. I biglietti sono disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Ad oggi sono cinque le date sold out: Rimini, Lido di Fermo, Albenga e le due date a Viareggio.