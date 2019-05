Jovanotti, gli ospiti del tour “Jova Beach Party”

Sono 61 e provengono da 23 Paesi diversi di tutto il mondo: sono gli ospiti finora annunciati per il Jova Beach Party, il tour 2019 di Lorenzo Jovanotti Cherubini sui litorali italiani, al via il 6 luglio dalla spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro, in Provincia di Udine.

Jova Beach Party: gli ospiti attesi nelle spiagge italiane

Tra gli artisti del Jova Beach Party sono diversi i nomi già noti. Vedremo i Tre Allegri Ragazzi Morti di Davide Toffolo. Ci sarà Alborosie, a far ballare il pubblico al ritmo del reggae. Ma lo stesso faranno i Boomdabash. Ci sarà Ballo, prima bassista dei Lunapop, quindi braccio destro di Cesare Cremonini. Ci sarà la musica del dj Benny Benassi. Da Sanremo, arriveranno gli Ex – Otago e il rapper Rancore. Rivedremo Bombino, il “Jimi Hendrix del deserto”, già al fianco di Lorenzo per “Si alza il vento”. Arriveranno i producer dei record: Charlie Charles e la coppia Takagi & Ketra. Ci saranno Giorgio Poi e Ivreatronic (il progetto di Cosmo). E poi spazio alla musica popolare con il Canzoniere Grecanico Salentino. E, ancora, Enzo Avitabile & i Bottari di Portico. Dal Mali, arriverà Fatoumata Diawara. Ascolteremo il rap di Mr. Rain e i promettenti Pinguini Tattici Nucleari. Ci saranno Rkomi, Rocco Hunt, i Sud Sound System, i veneti Rumatera e i Tarantolati di Tricarico

Ancora, ci saranno gli italiani Ackeejuice Rockers, I Hate My Village, l’Istituto Italiano di Cumbia, dj Albert Marzinotto, Forelock & Awarak, il Club Paradiso, Daniele Baldelli, Deej Ay Mazzz, Devon and Jah Brothers, il Duo Bucolico, la Magicaboola Brass Band, Mangaboo, i Mellow Mood, dj Ralf, Merk & Kremont. E poi, sempre dal nostro Paese, Nu Guinea, Sangennaro Bar, l’Orchestra Grande Evento, Paolo Baldini, Selton e The Maggio Connection. Dalla Colombia arriva Acido Pantera, dal Congo Baloji, Jupiter & Okwess e Bantou Mentale, da Chad e Canada gli Afrotronics, dagli Stati Uniti gli Antibalas e Nikodemus, da Mozambico, Ghana e Portogallo Gato Preto. Ancora, da Burundi e Spagna spazio a J. P. Bimeni & The Black Belts, dal Perù Los Wembler’s de Iquitos, dall’Arizon l’Orkestra Mendoza, dall’Inghilterra Riva Starr. E poi il collettivo italo – marocchino – inglese Sava Funk. Dalla Germania arriva Shantel, dalla Palestina i 47 Soul. E poi The Liberation Project: da Sud Africa, Cuba, Inghilterra e Italia, il nigeriano Tony Allen e, da Italia, Senegal e Tanzania, il Voodo Sound Club.

Le date del Jova Beach Party

Il Jova Beach Party è il nuovo tour di Jovanotti sui litorali italiani, che debutterà il 6 luglio dalla spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro, in Provincia di Udine, per volgere al termine il 31 agosto alla spiaggia del Muraglione di Viareggio. I biglietti, per le date che non sono ancora sold-out, sono disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

I concerti in programma per il Jova Beach Party Tour 2019