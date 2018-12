Cesare Cremonini: il nuovo album è “Possibili scenari” per piano e voce

L’annuncio, a sorpresa, è arrivato nella notte: il 7 dicembre Cesare Cremonini pubblicherà “Possibili scenari per pianoforte e voce”, la versione interamente piano e voce del suo ultimo disco, uscito esattamente un anno fa. Il nuovo album è disponibile già da questa notte in pre order negli store fisici e digitali e in pre save su Spotify.

Il commento di Cesare Cremonini

Ad annunciare la pubblicazione di questo nuovo disco è stato lo stesso Cremonini, che nella notte ha rilasciato a sorpresa una versione interamente piano e voce della title – track dell’album, “Possibili scenari”, il singolo attualmente in rotazione radiofonica.

«Penso sia il momento giusto in cui pubblicare un album come “Possibili scenari per pianoforte e voce”», ha dichiarato il cantautore bolognese, «perché offre la possibilità di ricondurre il pubblico a un ascolto della musica più attento, paziente e meno frenetico: significa svelare, uno ad uno, i segreti nascosti nelle mia canzoni, donare al pubblico la loro purezza. Brani come “Poetica”, “Nessuno vuole essere Robin”, “Kashmir-Kashmir” e la stessa title – track dell’album, ad esempio, in queste versioni notturne, rielaborate liberamente, registrate ad occhi chiusi e senza sovrastrutture di arrangiamenti, costringono all’abbandono anche chi quelle canzoni le canta, slegandoci dalla velocità con cui la musica viene “consumata” oggi. I tasti di avorio del pianoforte, ogni mio respiro che separa i versi delle canzoni, hanno un ruolo in questa trasformazione: realizzarla mi ha convinto ancora di più che il piacere della musica può svegliare il nostro tempo».

L’anno d’oro di Cesare Cremonini

Questo nuovo lavoro può essere considerato come una sorta di “chiusura del cerchio” iniziato nel novembre del 2017 con l’uscita di “Possibili scenari”, proseguito con i concerti estivi negli stadi e – ora – con la tournée nei palasport ancora in corso, con l’ultimo concerto in programma il 16 dicembre al Forum di Assago. Ma sono ancora diversi i concerti di questo tour. Le date della tournée nei palasport:

23 novembre 2018 Ancona, PalaPrometeo

27, 28 e 29 novembre 2018 Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

1, 2 e 3 dicembre 2018 Bari, Palaflorio

5 dicembre 2018 Eboli, Palasele

8 dicembre 2018 Acireale, Pal’Art Hotel

11 e 12 dicembre 2018 Roma, PalaLottomatica

16 dicembre 2018 Assago (Milano), Mediolanum Forum

“Possibili scenari”: l’ultimo album

“Possibili scenari”, il lavoro preso come “modello” per questo nuovo disco, usciva esattamente un anno fa: il 24 novembre del 2017. Un disco arrivato a tre anni di distanza dal precedente “Logico” e, nei desideri dello stesso Cremonini, “l’album più bello della sua carriera”. Dieci tracce anticipate dal singolo “Poetica”, cui hanno seguito “Nessuno vuole essere Robin” – brano di lancio dell’intero lavoro –, “Kashmir – Kashmir” e la title – track, “Possibili scenari”, in rotazione radiofonica da oltre un mese. La tracklist di “Possibili scenari” che – con ogni probabilità – sarà anche la tracklist di “Possibili scenari per pianoforte e voce”:

Possibili scenari