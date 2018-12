Cesare Cremonini in concerto ad Ancona: tutto quello che c'è da sapere

22 novembre 2018 – PalaPrometeo di Ancona, in via Cameranense. I fan del celebre Cesare Cremonini si raduneranno per un concerto che si preannuncia grandioso e pieno di emozioni. Non solo musica, ma un vero e proprio percorso musicale attraverso la crescita artistica di uno degli artisti più amati della musica italiana. Non a caso, Ancona è sold out.

Cesare Cremonini: tutte le info sul concerto di Ancona

Il tour indoor di Cesare Cremonini è partito il 4 novembre al Palabam di Mantova e si chiuderà con due date romane, presso il PalaLottomatica. Tutto è pronto per la data di Ancona, presso il PalaPrometeo (ex PalaRossini) di via Cameranense, dove il cantante si prepara ad emozionare l’intera città con la sua musica travolgente.

I cancelli apriranno alle ore 19 e il concerto avrà inizio alle ore 21. I biglietti per l’evento di Ancona hanno già segnato il tutto esaurito e non è più possibile effettuarne l’acquisto sui regolari circuiti di prevendita, come TicketOne.

Cesare Cremonini: tutto sul concerto

Il miracolo live di Cesare Cremonini continua a far sognare. Si preannunciano infatti 2 ore e 20 di concerto, con ben 24 brani in scaletta di cui alcuni mai eseguiti dal vivo. Non solo cantante, ma anche showman e performer, Cremonini continua a far ballare e sognare riscrivendo le regole del concerto dal vivo per creare uno spettacolo “internazionale”.

La scaletta del concerto di Ancona a novembre non farà eccezione: essa ripercorrerà infatti le hit visionarie e mature del nuovo album, “Possibili Scenari”, e alcune delle canzoni più iconiche della sua carriera solista e con i Lunapop. Vent’anni di carriera condensati in una scaletta che ha convinto migliaia di spettatori in giro per l’Italia, al punto da duplicare o triplicare le date in alcune delle location vista la grandiosa adesione.

Sul palco saliranno Cesare Cremonini (voce, pianoforte), Nicola Balestri (basso e banjo), Andrea Morelli (chitarre elettriche e acustiche), Alessandro de Crescenzo (chitarre elettriche e acustiche), Michele Guidi (tastiere), Bruno Zucchetti (tastiere), Andrea Fontana (batteria), Andrea Giuffredi (tromba), Massimo Zanotti (trombone), Gabriele Bolognesi (sax e flauto traverso), Annastella Camporeale (cori), Gianluigi Fazio (cori).

Ecco la possibile scaletta del concerto di Ancona di Cesare Cremonini, ispirata alla tracklist suonata nelle date precedenti del tour:

Possibili Scenari Kashmir-Kashmir PadreMadre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway Latin Lover Lost in the Weekend Un uomo nuovo Buon viaggio (Share the Love)

PIANO E VOCE:

Momento silenzioso Una come te Vieni a vedere perché Le sei e ventisei

ENCORE: