Cesare Cremonini, tour nei palasport in autunno

Dopo i quattro concerti negli stadi di Lignano, Milano, Roma e Bologna, con oltre 150mila spettatori totali, Cesare Cremonini tornerà sul palco in autunno: da novembre a dicembre sarà infatti impegnato con 16 date nei palasport italiani.

Il tour

La tranche invernale del "Cremonini Stadi 2018" partirà il 4 novembre dal Palabam di Mantova e proseguirà poi il 6 novembre a Torino, il 9 e 10 novembre Milano, il 13 novembre a Conegliano (Tv), il 14 novembre a Padova, il 16 novembre a Firenze, il 20 novembre a Rimini, il 23 ad Ancona, e il 27 e 28 a Bologna. Il mese successivo Cremonini sarà l’1 dicembre a Bari, il 5 dicembre a Eboli, l’8 ad Acireale, l’11 e il 12 a Roma. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 11 di mercoledì 18 luglio su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Per gli iscritti a Live Nation, i biglietti saranno disponibili già a partire dalle ore 10 di martedì 17 luglio.

La scaletta

Per quanto riguarda invece la scaletta, possibile l’ingresso di nuove canzoni tratte sia dal repertorio sia dall'ultimo album "Possibili Scenari". Il disco, il decimo della carriera dell’artista bolognese, è balzato in cima alle hit parade grazie a singoli come “Poetica”, “Nessuno vuole essere Robin” e “Kashmir Kashmir”. Cremonini, inoltre, regalerà un nuovo momento piano e voce nella sua performance live nei palasport.