Jovanotti lancia l’app “Radio Jova Beach” in vista del tour estivo

Jova Beach Party: arriva l’applicazione di Jovanotti per smartphone in vista del tour estivo

Promessa mantenuta: l’8 maggio arriverà “Radio Jova Beach”, la nuova applicazione per gli smartphone ideata da Lorenzo Jovanotti, in vista del tour estivo sulle spiagge italiane. Un’applicazione piuttosto atipica, che conterrà anche una stazione radio.

L’app “Radio Jova Beach” di Jovanotti

L’applicazione si comporrà di due elementi: da un lato la parte informativa e dall’altro la radio. L’app è gratuita e compatibile con Android e iOS e sarà particolarmente utile durante il “Jova Beach Party”, il tour estivo di Lorenzo sulle principali spiagge italiane. L’applicazione, utilizzabile anche offline, fornirà infatti informazioni sui parcheggi, la viabilità, gli stand, gli sponsor, i servizi, le norme di sicurezza e gli ospiti della giornata, con la programmazione completa e le attività previste. Inoltre, saranno fornite anche delle informazioni sulle caratteristiche ambientali del luogo del concerto e, in aggiunta, la mappa per raggiungerlo. Quanto invece alla radio, questa si divide in tre sezioni. Il “megamix”: una selezione di musica scelta da Lorenzo in persona. Le “Jova Sessions”: veri e propri programmi radio condotti da Jovanotti, dalla durata di un’ora scarsa ciascuno. La prima release dell’app ne prevede già una decina, a cui ne verranno aggiunti dei nuovi. Le registrazioni avvengono nello studio di Lorenzo sulla spiaggia e saranno alternate esibizioni live (con microfono, due giradischi, chitarra e batteria elettronica) e “chiacchiere”, come ha detto lo stesso Jovanotti. Le esibizioni possono essere di brani già editi di Lorenzo, inediti e free style. Infine, “Jova Beach Live”: la sezione della radio attiva dalla prima spiaggia in poi, con la pubblicazione di stralci dei concerti del “Jova Beach Party”, sia di Lorenzo che degli ospiti.

Jova Beach Party: il tour di Lorenzo sulle spiagge italiane

Il Jova Beach Party è il nuovo, innovativo tour di Lorenzo Jovanotti sulle principali spiagge italiane, con un’unica eccezione: la vetta Plan De Corones, a 2.275 metri sul livello del mare, che ospiterà lo show del 24 agosto. La tournée debutterà il 6 luglio dalla spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro, in Provincia di Udine, per concludersi il 31 agosto lungo la spiaggia del Muraglione di Viareggio, in Provincia di Lucca. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti per le date che non sono ancora sold out.

I concerti del “Jova Beach Party” di Lorenzo Jovanotti