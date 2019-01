Jovanotti, nuovi dettagli sul Jova Beach Party in un video su Facebook

In un video pubblicato sui social, Lorenzo Jovanotti ha aggiornato i suoi fan sull’organizzazione del Jova Beach Party, il tour nelle spiagge italiane in programma quest’estate. Quasi ogni settimana il cantautore fa il punto della situazione con un post e un video pubblicato su Facebook per comunicare ai fan tutte le novità riguardanti il progetto. Nell’ultimo aggiornamento, Jovanotti ha annunciato che per il Jova Beach Party ci saranno tre palchi: «Saranno molto diversi tra loro ma ognuno importantissimo e giusto per quello che ci succederà. In questi giorni stiamo finendo di progettare lo “SBAM! stage” che sarà quello per i dj set legati a tutta la cultura dei Sound System, che parte in Jamaica e arriva lontanissimo, e sarà un vero e proprio Sound System. Lo sto pensando in collaborazione con gli Ackeejuice Rockers, due dj producers veneti esperti di nuovi ritmi elettronici e tropicali, dancehall, afrobeat, mumbaton, reggaeton, baile funk, house e tutte le varianti recenti del dancefloor. Ci divertiremo da pazzi, su quel palco sarà il delirio».

Previsti tre palchi e "Djset aumentato"

Jovanotti prosegue nel suo post su Facebook parlando anche del palco principale del tour: «Ci sarà il mio set della sera durante il giorno saliranno gli ospiti, le band, i DJ superboom, quelli che hanno voglia di stare su uno spazio grande, per chi invece preferisce un palco più intimo ci sarà il palco B, in mezzo alla spiaggia, una vera e propria “rotonda sul mare”. Nel mio set io sarò un po’ in consolle e un po’ in giro ma non avrò le passerelle, sarà una cosa più rock’n’roll anche perchè vorrei usare anche i monitor tradizionali, perché mi diverto molto di più rispetto agli in-ear, ma questo è un discorso molto tecnico che stiamo verificando e che interessa solo a noi che siamo sul palco a suonare. Al pubblico arriverà la botta e sarà una festa vera». Lorenzo Cherubini racconta anche di aver già arruolato la band e che sta pensando ad un “Djset aumentato”, una sorta di neologismo «non esiste una parola per dirlo ma è una cosa che si balla si canta e ci si perde dentro». Infine un accenno agli ospiti che popoleranno il Jova Beach: «Ho appeso al muro dello studio una cartina dell’Italia di quelle da scuola e in ogni spiaggia di JOVA BEACH ho messo un post-it così inizio a immaginare le line up ideali e nelle prossime settimane inizieranno a scorrere i nomi ma non ve li dirò, ci stanno delle bellissime sorprese, questo posso dirvelo già ora».

Le date del Jova Beach Tour

Il Jova Beach Tour partirà da Lignano Sabbiadoro il 6 luglio e toccherà 14 spiagge italiane. Per ora l’ultima tappa è prevista in montagna, il 24 agosto a Plan De Corones. In procinto di organizzare un tour negli stadi, Lorenzo Cherubini ha optato per una serie di date sulle più belle spiagge italiane. Queste tutte le date in programma: