Jovanotti, caccia ai biglietti per il Jova Beach Tour: nuova data a Viareggio

Arriva il bis a Viareggio e Lignano Sabbiadoro per il Jova Beach Tour. I sold out e l'altissima richiesta hanno spinto all'organizzazione di nuove date

Un post su Facebook del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, aveva aperto una speranza per i tanti che non sono riusciti ad acquistare un biglietto per la data del 30 luglio del Jova Beach Tour. La tappa in Versilia è stata una delle prime a registrare il sold out ma l’altissima richiesta di biglietti ha spinto gli organizzatori a mettere in piedi un nuovo appuntamento. «Viareggio è così bella che merita il bis», queste le parole del sindaco mentre i profili social di Jovanotti, sempre attivissimi, hanno da pochissimo annunciato una nuova tappa a Viareggio e anche a Lignano Sabbiadoro. Sulla spiaggia Muraglione e Bell'Italia saranno ben due le feste all’insegna della musica. Per la seconda tappa dovrebbero essere messi in vendita duemila biglietti riservati solo ai residenti.

Le date del Jova Beach Tour

Il Jova Beach Tour partirà da Lignano Sabbiadoro il 6 luglio e toccherà 14 spiagge italiane. Per ora l’ultima tappa è prevista in montagna, il 24 agosto a Plan De Corones. Un progetto innovativo portato avanti da Jovanotti che ha scelto le spiagge per l’estate 2019. In procinto di organizzare un tour negli stadi, Lorenzo Cherubini ha optato per una serie di date sulle più belle spiagge italiane. Queste tutte le date in programma:

6 luglio Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell'Italia SOLD OUT

10 luglio Rimini, Spiaggia Rimini Terme SOLD OUT

13 luglio Castel Volturno, Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

16 luglio Marina di Cerveteri, Lungomare dei navigatori Etruschi

20 luglio Barletta, Lungomare Pietro Mennea

23 luglio Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

27 luglio Albenga, Lungomare Cristoforo Colombo SOLD OUT

30 luglio Viareggio, Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

3 agosto Lido di Fermo, Lungomare Fermano

7 agosto Praia a Mare, Lungomare Area Dino Beach

10 agosto Roccella Jonica, Area Natura Village Lungomare Lato Nord

13 agosto Policoro, Spiaggia Torre Mozza – Aquarius – Marinagri

17 agosto Vasto, Lungomare Duca degli Abruzzi

20 agosto Lido degli Estensi, Arenile – Porto Canale

24 agosto Plan De Corones (Cima 2.275m)

28 agosto Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell'Italia

31 agosto Viareggio, Spiaggia del Muraglione

Le dieci regole del Jova Beach Tour

La scelta delle spiagge non è casuale, Jovanotti ha spiegato la sua volontà di scegliere spiagge vissute dalla gente e non luoghi esclusivi. Inoltre il progetto è sostenuto dal WWF per l'ecosostenibilità e la salvaguardia delle spiagge vittime delle microplastiche. JOVA BEACH e il WWF PlasticFree Tour sensibilizzeranno l’opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio molte specie. Il Jova Beach Party ha anche un decalogo da rispettare, così come specificato dallo stesso Jovanotti. Tutto però parte dalla regola generale: “Non avrai altro Jova Beach se non quello dove sarai tu fisicamente!”.

Le dieci regole del tour: