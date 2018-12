Jovanotti, in vendita i biglietti per i concerti del Jova Beach Tour

Sono quindici gli appuntamenti in programma per il Jova Beach Tour. In vendita i biglietti per il progetto itinerante di Jovanotti sulle spiagge italiane

Lorenzo Jovanotti Cherubini ha lanciato il suo nuovo e sorprendente progetto in vista dell’estate 2019. Nessun concerto negli stadi, nemmeno nei palasport, ma un grandissimo villaggio turistico itinerante che prende il nome di “Jova Beach Tour”. «Sarà un villaggio, una città temporanea che dura un solo giorno, con ristoranti, il mare accessibile, diverse band, giochi in spiaggia, tanti ospiti che non posso rivelare, potrò anche celebrare matrimoni se qualcuno lo vorrà, come delegato di stato civile», queste le parole di Jovanotti durante la presentazione del “Jova Beach Tour”.

Jova Beach Tour: le date e i biglietti

Jovanotti ha spiegato la sua volontà di scegliere spiagge vissute dalla gente e non luoghi esclusivi. Il progetto è sostenuto dal WWF per l'ecosostenibilità e la salvaguardia delle spiagge vittime delle microplastiche. JOVA BEACH e il WWF PlasticFree Tour sensibilizzeranno l’opinione pubblica e offriranno soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio molte specie animali e minacciando la salute umana, vista la contaminazione da plastica delle catene alimentari. Durante la presentazione sono state scelte 13 località e altre due saranno confermate a breve. Lo stesso Jovanotti ha annunciato che il Jova Beach Party dovrebbe atterrare anche in Basilicata il 13 agosto e il 20 agosto nel nord Adriatico ma si sta cercando ancora una zona in grado di ospitare tutto il progetto. Il tour si concluderà a Plan de Corones, ad oltre 2000 metri d'altezza. Oltre ai tanti dj set previsti, ogni spettacolo sarà arricchito da ospiti speciali.

Ecco tutte le date del Jova Beach Tour:

6 luglio a Lignano Sabbiadoro (Spiaggia Bell'Italia)

10 luglio a Rimini (Spiaggia Rimini Terme)

13 luglio a Castel Volturno (Spiaggia Lido Fiore Flava Beach)

16 luglio a Ladispoli (Spiaggia di Torre Flavia)

20 luglio a Barletta (Lungomare Pietro Mennea)

23 luglio a Olbia (Banchina Isola Bianca Molo Bonaria)

27 luglio ad Albenga (Lungomare Cristoforo Colombo)

30 luglio a Viareggio (Spiaggia del Muraglione)

3 agosto a Lido di Fermo (Lungomare Fermano)

7 agosto a Praia a Mare (Lungomare Area Dino Beach)

10 agosto a Roccella Jonica (Area Natura Village Lungomare Lato Nord)

17 agosto a Vasto (Lungomare Duca degli Abruzzi)

24 agosto a Plan De Corones (Cima 2.275 m)

I biglietti del Jova Beach Party sono disponibili sul sito Ticketone. Le porte apriranno alle 14.00 e subito partiranno le attività nelle varie aree. L’ingresso per i bambini sino a 8 anni è gratuito, mente il costo del biglietto è di 59,80 euro.

Il decalogo del Jova Beach Party

Il Jova Beach Party ha anche un decalogo da rispettare, così come specificato dallo stesso Jovanotti. Tutto però parte dalla regola generale: “Non avrai altro Jova Beach se non quello dove sari tu fisicamente!”.

Le dieci regole del tour: