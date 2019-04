Jovanotti, arriva la Radio Jova Beach

Fervono i preparativi per i Jova Beach Party, i concerti evento in spiaggia organizzati da Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Il cantautore ha scelto di dare vita ad un progetto totalmente innovativo per la prossima estate creando apposite feste sulla spiaggia che prenderanno il via il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro. Il tour toccherà le principali spiagge italiane e vedrà la partecipazione di numerosi colleghi e amici di Jovanotti. Negli ultimi giorni ci sono state ulteriori anticipazioni sul Jova Beach Party, a partire dall’annuncio dell’apertura di una radio ufficiale la “Radio Jova Beach”. Debutterà ad aprile e seguirà i Jova Beach Party in tutte le spiagge. Lorenzo Jovanotti ha pubblicato sui social il jingle creato appositamente da lui. La radio sarà una delle funzionalità presenti nell’app creata per il tour e che darà tutte le informazioni in tempo reale sulle feste in spiaggia di quest’estate.

Jova Beach Party, tra gli ospiti c'è Bombino

Intanto nelle ultime settimane Jovanotti è volato negli Stati Uniti per registrare nuova musica. Non è previsto nessun album all’orizzonte ma il cantautore ne ha approfittato per tornare in studio di registrazione e lavorare nuovamente con Rick Rubin, il grande produttore già al suo fianco per l’ultimo album “Oh, Vita!”. Queste le parole di Lorenzo Cherubini postate sui social: «In questi mesi non ho mai smesso di pensare alla musica e Jova Beach mi fa venire idee di canzoni e di sound e allora anche senza avere in cantiere un disco nuovo queste idee voglio comunque registrarle in forma più o meno completa. Ho fatto diverse sessions nel mio studio a Cortona nei mesi passati e ora una session di 2 settimane a Malibu con Rick Rubin ma senza la pressione di un disco da pubblicare». Durante il periodo trascorso negli Stati Uniti, Jovanotti ha anche fatto visita ad un suo amico e collega, l’artista Bombino. Il cantautore era presente ad un suo concerto e durante una storia Instagram ha rivelato che proprio Bombino sarà uno degli ospiti in alcune tappe del Jova Beach Party. I due hanno collaborato per la canzone “Si alza il vento”, presente nell’album “Lorenzo 2015 CC”.

Le tappe del tour

Jovanotti ha colto l’occasione anche per sottolineare l’importanza di lavorare accanto ad un produttore come Rick Rubin: «Lavorare con Rick è una esperienza davvero profonda, ci divertiamo molto e collaboriamo in modo avvincente e libero senza dare mai nulla per scontato, e dopo l'album fatto insieme siamo solo all'inizio di quello che potremo fare. Lo spero e ci credo». In attesa di ulteriori novità sulla sua musica, Jovanotti è già carico per affrontare l’esperienza del Jova Beach Tour. Ecco tutte le date in programma per l’estate 2019: