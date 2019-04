Giorgio Poi, tour al via con tre sold out

Parte martedì 26 marzo con la data zero al Teatro Rossini di Lugo (RA) lo “Smog Tour” di Giorgio Poi. Ma già tre delle tredici date in programma sono sold out: quelle di Roma, Bologna e Rivoli (TO). Poi è pronto a tornare dal vivo nei principali live club italiani per presentare “Smog”, il suo ultimo album uscito lo scorso 8 marzo su Bomba Dischi ed anticipato dai singoli “Vinavil” e “Stella”. I biglietti per il concerto di Lugo sono in vendita sul circuito Vivaticket, per gli altri live controllare le disponibilità dal sito di Dna Concerti, che organizza il ciclo di eventi dell’artista novarese. Questi i concerti in programma per la tournée, che andrà avanti fino a inizio maggio toccando praticamente tutta Italia:

Martedì 26 marzo – Lugo (RA), Lugarte @Teatro Rossini (data zero)

Venerdì 29 marzo – Roma, Monk SOLD OUT

Giovedì 11 aprile – Bologna, Locomotiv SOLD OUT

Venerdì 12 aprile – Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Dejavu

Sabato 13 aprile – Roncade (TV), New Age Club

Venerdì 19 aprile – Bari, Officina degli Esordi

Sabato 20 aprile – Napoli, Duel Beat

Domenica 21 aprile – Cosenza, Mood Social Club

Lunedì 22 aprile – Catania, Mercati Generali

Venerdì 26 aprile – Genova, Balena Festival

Sabato 27 aprile – Perugia, Urban

Venerdì 3 maggio – Rivoli (TO), Circolo della Musica SOLD OUT

Sabato 4 maggio – Pisa, Lumiere

Al fianco dei Phoenix e altre collaborazioni

Con lo “Smog Tour”, Giorgio Poi torna a calcare i palchi italiani dopo essersi tolto la soddisfazione di aprire i concerti di una band come i Phoenix. Il gruppo francese lo ha notato all’Eurosonic 2018 e lo hanno voluto per aprire i loro concerti a Milano (marzo 2018), Parigi (maggio 2018), New York (luglio 2018) e Los Angeles (settembre 2018). Ma il cantautore originario del Piemonte ha messo lo zampino su tanti dei più recenti successi della musica italiana. La sua voce inconfondibile nelle collaborazioni con Carl Brave e Frah Quintale, la sua chitarra al servizio dell’ultimo disco di Calcutta, e poi ancora alla produzione per il disco di Francesco De Leo e tra gli autori nell’ultimo disco di Luca Carboni. Ma è soprattutto l’energia sprigionata durante i suoi concerti che fa la differenza e mette tutti d’accordo.

Un successo bruciante

Romano di adozione, Giorgio Poi nasce a Novara e trascorre parte dell’infanzia a Lucca. Appena ventenne si trasferisce a Londra, dove si diploma in chitarra jazz alla “Guildhall School Of Music And Drama”. Nel frattempo dà vita ai Vadoinmessico, con i quali pubblica il fortunatissimo album “Archaeology Of The Future” che li lancia in un tour che toccherà tutta l’Europa e anche gli States. Il progetto assumerà in seguito una nuova forma sotto il nome Cairobi. Dal 2013 vive tra Londra e Berlino, guardando all’Italia da lontano e subendone il fascino che la distanza alimenta. Così inizia a scrivere alcuni brani in italiano. Ne viene fuori un disco di canzoni d’amore personali, malinconiche e psichedeliche, uscito nel febbraio 2017. “Fa Niente” è accolto con grande favore e parallelamente si mette in moto in un’incessante attività dal vivo: una lunghissima estate di concerti che tocca praticamente tutta la penisola e i maggiori festival italiani. A seguito dell’uscita dei due brani inediti “Il tuo vestito bianco” e “Semmai”, Giorgio riparte per un esaltante tour autunnale nei principali live club italiani. Il 2018 è l’anno della consacrazione, con la partecipazione ad Eurosonic e le tante collaborazioni di spicco.