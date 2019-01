Calcutta e Giorgio Poi, il nuovo singolo è "La musica italiana"

Giorgio Poi e Calcutta hanno pubblicato il loro primo singolo collaborativo, dalla mezzanotte di mercoledì 23 gennaio è fuori “La musica italiana”. A giudicare dalla grafica di copertina, che mantiene lo stesso stile bambinesco di quella usata per l’annuncio dello “Smog tour” e del singolo “Vinavil”, si può ipotizzare che il brano sarà contenuto nel nuovo album di Giorgio Poi. “La musica italiana” è il primo featuring ufficiale tra i due cantautori, nonostante abbiano già collaborato in varie occasioni (Giorgio Poi ha suonato la chitarra durante i concerti evento di Calcutta all’Arena di Verona e allo Stadio Francioni di Latina, la scorsa estate).

Calcutta, il tour di “Evergreen”

Attualmente Calcutta è impegnato con il tour di presentazione del suo ultimo album “Evergreen”. Sold out dopo sold out, il cantautore di Latina sta conquistando i palazzetti di tutta Italia con le sue canzoni. Finora ogni serata ha visto salire sul palco un ospite diverso: I Camillas ad Ancona, Francesca Michielin a Padova e alla prima data milanese, Frah Quintale per il secondo concerto al Mediolanum Forum di Assago. Il tour 2019 nei palasport è iniziato lo scorso 17 gennaio con la data zero al PalaRossini di Ancona e proseguirà fino al 9 febbraio con l’appuntamento finale al Pal’Art Hotel di Acireale (unica data per cui, ad ora, sono ancora disponibili biglietti, acquistabili in prevendita su circuito Ticketone). Dopodiché i concerti di Calcutta riprenderanno in occasione dei vari festival estivi: già annunciati i live del 7 giugno al Core Festival di Treviso, 25 giugno al Milano Summer Festival, 27 giugno al Rock in Roma e 6 luglio al Lucca Summer Festival. Di seguito tutte le date dei prossimi live di Calcutta, calendario aggiornato ad ora:

23 gennaio 2019 Bologna, Unipol Arena

25 gennaio 2019 Bari, Palaflorio (sold out)

26 gennaio 2019 Napoli, Palapartenope (sold out)

5 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica (sold out)

6 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica (sold out)

9 febbraio 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

7 giugno 2019 Treviso, Core Festival

25 giugno 2019 Milano Summer Festival, Ippodromo Snai - San Siro

27 giugno 2019 Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

6 luglio 2019 Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone

Giorgio Poi e il suo “Smog tour”

Il debut album solista di Giorgio Poi, “Fa niente”, è uscito per Bomba Dischi il 10 febbraio 2017. Ora, a due anni di distanza, sembra che il cantautore sia pronto a tornare sulla scena con un nuovo lavoro discografico. Ancora nessun dettaglio sulla data d’uscita del nuovo disco, anticipato dal singolo “Vinavil” e dal brano in collaborazione con Calcutta “La musica italiana”. Quel che è certo è che Giorgio Poi partirà per il suo “Smog tour” il 29 marzo 2019 dal Monk di Roma, per poi far tappa nei club più importanti d’Italia. Di seguito tutte le date in calendario, aggiornate ad ora: