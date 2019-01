Calcutta, secondo concerto sold out ad Assago

Due sold out in due concerti. Può sicuramente essere soddisfatto Calcutta che, dopo aver fatto registrare il tutto esaurito per la prima data del suo “Evergreen Tour” al Forum di Assago, andata in scena domenica 20 gennaio, ripete il sold out anche per il secondo concerto in programma nel palasport lombardo, che si terrà il 21 dello stesso mese.



L’Evergreen Tour di Calcutta



Un successo, quello che è stato registrato a Milano, che in realtà rispecchia quello raggiunto in quasi tutte le date del tour. Dopo aver fatto tappa nel capoluogo lombardo, infatti, Calcutta riprenderà la sua prima tournée nei palasport delle principali città italiane e per lui saranno (quasi) solo sold out, con l’unica eccezione rappresentata dall’ultimo concerto, in programma il 9 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. È questo l’unico show per il quale i biglietti sono ancora disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Per quest’ultimo concerto, i prezzi sono di 34,50 euro per la tribuna laterale non numerata di 40,20 euro per la tribuna numerata, mentre i tagliandi per il parterre sono andati tutti esauriti. I concerti in programma dell’Evergreen Tour:

Lunedì 21 gennaio 2019 Assago (MI), Mediolanum Forum

Mercoledì 23 gennaio 2019 Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Venerdì 25 gennaio 2019 Bari, Palaflorio

Sabato 26 gennaio 2019 Napoli, Teatro PalaPartenope

Martedì 5 febbraio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Mercoledì 6 febbraio 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 9 febbraio 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel



La scaletta dell’Evergreen Tour



Come da titolo, l’Evergreen Tour di Calcutta sarà dedicato soprattutto ai brani estratti dall’ultimo disco del cantautore di Latina. Nella scaletta sono presenti i quattro pezzi che già erano stati pubblicati come singoli: “Orgasmo”, “Pesto”, “Paracetamolo” e “Kiwi”, insieme ad altre canzoni estratte dallo stesso lavoro, ma che non sono state ancora trasmesse dalle radio. Oltre ai brani più recenti, a infarcire la scaletta dei concerti ci saranno anche i tanti pezzi che hanno portato Calcutta al successo: da “Cosa mi manchi a fare” a “Oroscopo” (che sul palco sarà eseguita insieme ai Camillas, esattamente come “La canzone del pane”) e da “Gaetano” a “Pesto”. Le canzoni che compongono la scaletta dell’Evergreen Tour di Calcutta:

Briciole

Kiwi

Orgasmo

Cane

Fari

Milano

Limonata

Paracetamolo

Rai

Amarena

Pomezia

Nuda nudissima

Cosa mi manchi a fare

Oroscopo (con I Camillas)

La canzone del pane (I Camillas)

Del verde

Albero

Natalios

Arbre magique

Hübner

Le barche

Gaetano

Frosinone

Pesto

Calcutta al Forum di Assago: info



Il concerto di Calcutta al Forum di Assago inizierà alle 20. Il palasport si trova alle porte di Milano ed è raggiungibile sia con la propria auto che attraverso i mezzi. Chi desidera arrivare in autonomia può trovare posteggio negli ampi parcheggi a pagamento situati all’esterno del palazzetto. Altrimenti, il palasport si trova a due passi dalla fermata della metropolitana “Assago Forum”, situata lungo la linea verde. Il biglietto da acquistare per quest’ultima opzione è extra urbano, essendo il palasport esterno al confine cittadino.