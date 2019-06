Jova Beach Party Ep: la tracklist del nuovo disco di Jovanotti

Ad un giorno esatto dall’annuncio dell’uscita di “Jova Beach Party Ep”, Jovanotti svela anche i titoli dei brani e i 7 producers che hanno collaboratore alla produzione del disco. Il numero 7 torna più volte in questo nuovo progetto discografico. Infatti “Jova Beach Party Ep” uscirà il 7 giugno in cd, vinile e digitale è composto da 7 brani ed è stato inciso in 7 studi diversi. Il commento di Jovanotti sui social è stato: «Sono al settimo cielo!». Nell’album Jovanotti torna a collaborare con Rick Rubin, già produttore dell’album “Oh, Vita!”. Il guru della musica è stato coinvolto nel brano “Prima che diventi giorno”. Gli altri produttori presenti sono Dardust, Charlie Charles, Cacao Mental, Ackeejuice Rockers, Dj Ralf e Paolo Baldini Dubfiles.

La tracklist di "Jova Beach Party Ep"

“Jova Beach Party Ep” arriva ad un mese di distanza dall’inizio del “Jova Beach Party”. Ecco la tracklist ufficiale:

PRIMA CHE DIVENTI GIORNO (prod. by Rick Rubin) NUOVA ERA (con Dardust) VADO (con Charlie Charles) FIESTA (con Cacao Mental) TUTTO UN FUOCO ( con Ackeejuice Rockers) IL SOLE SORGE DI SERA (con DJ Ralf) XCHE’TuC6 (con Paolo Baldini Dubfiles)

Il primo singolo dell’abum sarà “Nuova era” e uscirà proprio venerdì 7 giugno. Il cd e il vinile di “Jova Beach Party Ep” sono già ordinabili e pre-salvabili online. Il progetto nasce dall’organizzazione per il “Jova Beach Party”, il tour inedito creato da Lorenzo Jovanotti e che si terrà nelle più belle spiagge italiane. Una grande festa per tutti i fan che potranno vivere una giornata intera in compagnia del cantautore e di tantissimi altri artisti che parteciperanno al tour. Sono 61 gli ospiti previsti e provengono da 23 Paesi diversi. Nel frattempo il cantautore continua a sfornare “Jova Sessions” e ad essere attivissimo sui social per informare i suoi seguaci sull’organizzazione del tour. Nelle ultime settimane ha lanciato anche l’app dedicata dove è possibile ascoltare musica selezionata dallo stesso artista e numerose sessioni radiofoniche. L’app, pubblicata negli store digitali e costantemente aggiornata, è un punto di riferimento per conoscere tutte le informazioni necessarie dei vari luoghi che ospiteranno il “Jova Beach Party”.

Le date del "Jova Beach Party"

Il tour inizierà il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro e e si concluderà il 31 agosto a Viareggio, nel secondo appuntamento previsto nella famosa località marittima. Ecco tutte le date in programma:

6 luglio Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell'Italia

10 luglio Rimini, Spiaggia Rimini Terme (sold out)

13 luglio Castel Volturno, Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

16 luglio Marina di Cerveteri, Lungomare dei navigatori Etruschi

20 luglio Barletta, Lungomare Pietro Mennea

23 luglio Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

27 luglio Albenga, Lungomare Cristoforo Colombo (sold out)

30 luglio Viareggio, Spiaggia del Muraglione (sold out)

3 agosto Lido di Fermo, Lungomare Fermano (sold out)

7 agosto Praia a Mare, Lungomare Area Dino Beach

10 agosto Roccella Jonica, Area Natura Village Lungomare Lato Nord

13 agosto Policoro, Spiaggia Torre Mozza – Aquarius – Marinagri

17 agosto Vasto, Lungomare Duca degli Abruzzi

20 agosto Lido degli Estensi, Arenile – Porto Canale

24 agosto Plan De Corones (Cima 2.275m)

28 agosto Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell'Italia

31 agosto Viareggio, Spiaggia del Muraglione (sold out)

I biglietti per le date che non sono ancora sold out sono disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Sono cinque gli appuntamenti già sold out: Rimini, Lido di Fermo, Albenga e le due date a Viareggio.