Jovanotti: dal 7 giugno arriva "Jova Beach Party Ep"

Aveva annunciato una sorpresa per tutti i fan, qualcosa di inaspettato e così è stato. In vista del “Jova Beach Party”, che animerà per tutta l’estate le più belle spiagge italiane, Lorenzo Jovanotti ha annunciato l’uscita di un EP per celebrare il suo innovativo tour. Il 7 giugno sarà disponibile in digitale, formato cd e vinile “Jova Beach Party Ep” e come annunciato dallo stesso cantautore sarà composto da sei nuovi brani e uno già fatto ascoltare in determinate occasioni ma mai pubblicato. L’ultima uscita discografica di Jovanotti è la collaborazione con Takagi & Ketra insieme a Calcutta e Tommaso Paradiso nel brano “La luna e la gatta”.

I preparativi per il "Jova Beach Party"

Jovanotti è attivissimo sui social e tiene costantemente aggiornati i suoi fan in vista del “Jova Beach Party” che partirà il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro. Nelle ultime settimane ha lanciato l’app dedicata al tour dove è possibile ascoltare musica selezionata dallo stesso artista e numerose sessioni radiofoniche. Inoltre sempre tramite l’app è stata resa nota la lunghissima lista degli ospiti musicali che parteciperanno nelle date del “Jova Beach Party”. Sono 61 e provengono da 23 Paesi diversi. L’app, pubblicata negli store digitali e costantemente aggiornata, rappresenta un punto di riferimento per chi parteciperà alle feste sulla spiaggia e ha tutte le informazioni necessarie per raggiungere il luogo dove si terrà il concerto oltre a numerosi altri dettagli.

"Jova Beach Party Ep" e le "Jova Sessions"

Il “Jova Beach Party Ep” arriva a sorpresa il 7 giugno, infatti non era prevista nessuna uscita discografica in questo periodo. Lorenzo Jovanotti è totalmente impegnato nel suo progetto per l’estate ma lavorando all’app e alle numerose “Jova Sessions” che continuano ad essere pubblicate, ha trovato il tempo per dare vita a sei nuovi brani e regalare ai fan un ulteriore assaggio prima di incontrarli dal vivo. Del resto il periodo estivo è sempre stato fonte d’ispirazione per il cantautore che negli ultimi anni ha pubblicato hit come “L’estate addosso” ed “Estate”, oltre ad aver collaborato con Michael Franti nel brano “The Sound of Sunshine”. E ancora, nel 1992 Lorenzo Cherubini aveva mostrato il suo rapporto speciale con l’estate pubblicando “Estate 1992”. Il “Jova Beach Party” partirà il 6 luglio e si concluderà il 31 agosto. Ecco tutte le date in programma:

6 luglio Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell'Italia

10 luglio Rimini, Spiaggia Rimini Terme (sold out)

13 luglio Castel Volturno, Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

16 luglio Marina di Cerveteri, Lungomare dei navigatori Etruschi

20 luglio Barletta, Lungomare Pietro Mennea

23 luglio Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

27 luglio Albenga, Lungomare Cristoforo Colombo (sold out)

30 luglio Viareggio, Spiaggia del Muraglione (sold out)

3 agosto Lido di Fermo, Lungomare Fermano (sold out)

7 agosto Praia a Mare, Lungomare Area Dino Beach

10 agosto Roccella Jonica, Area Natura Village Lungomare Lato Nord

13 agosto Policoro, Spiaggia Torre Mozza – Aquarius – Marinagri

17 agosto Vasto, Lungomare Duca degli Abruzzi

20 agosto Lido degli Estensi, Arenile – Porto Canale

24 agosto Plan De Corones (Cima 2.275m)

28 agosto Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell'Italia

31 agosto Viareggio, Spiaggia del Muraglione (sold out)

I biglietti, per le date che non sono ancora sold-out, sono disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati.