Un tour nell’estate 2019 in giro per le spiagge italiane. È questo l’ultimo progetto rivoluzionario di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il cantautore originario di Cortona ha annunciato una serie di date sulle spiagge italiane in programma a luglio e agosto 2019. Un vero e proprio villaggio turistico dedicato ad eventi. Durante la presentazione ha spiegato come verrà strutturato l'intero "Jova Beach Party": ci saranno concerti, incontri, presentazioni e un temporary shop. Si tratta di una formula sperimentata già lo scorso anno nel mese di dicembre quando Jovanotti aprì il suo temporary shop in piazza Gae Aulenti a Milano. In occasione dell’uscita dell’album “Oh, Vita!”, diventato poi triplo disco di platino, Lorenzo decise di organizzare concerti, presentazioni e jam session improvvisate nel “Jova Pop Shop”, primo temporary store della sua carriera. Il successo fu straordinario con lo stesso Jovanotti a suonare e cantare in tutte le serate.

Le date del Jova Beach Party

Lo spettacolo itinerante nelle spiagge italiane è un progetto simile. Tra i luoghi che ospiteranno la nuova creazione di Jovanotti ci sarà Rimini. Per quattro volte il cantante ha scelto la città romagnola per fare le prove generali dei suoi tour, e a ogni tournée non ha mai mancato di fare tappa nei paraggi. Tra le altre spiagge che ospiteranno il villaggio estivo di Jovanotti ci saranno anche Ladispoli, Albenga, Olbia e Roccella Jonica. La scelta delle spiagge non è casuale, Jovanotti ha spiegato la sua volontà di scegliere spiagge vissute dalla gente e non luoghi esclusivi. Inoltre il progetto è sostenuto dal WWF per l'ecosostenibilità e la salvaguardia delle spiagge vittime delle microplastiche. JOVA BEACH e il WWF PlasticFree Tour sensibilizzeranno l’opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio molte specie animali e minacciando la salute umana, vista la contaminazione da plastica delle catene alimentari. Sono state scelte 13 località e altre due saranno confermate a breve. Lo stesso Jovanotti ha annunciato che il Jova Beach Party dovrebbe atterrare anche in Basilicata il 13 agosto e il 20 agosto nel nord Adriatico ma si sta cercando ancora una zona in grado di ospitare tutto il progetto. Il tour si concluderà a Plan de Corones, ad oltre 2000 metri d'altezza. Ogni spettacolo sarà arricchito da ospiti speciali che saranno annunciati prossimamente. Queste le tappe del JOVA BEACH PARTY:

6 luglio Lignano Sabbiadoro (Spiaggia Bell'Italia)

10 luglio Rimini (Spiaggia Rimini Terme)

13 luglio Castel Volturno (Spiaggia Lido Fiore Flava Beach)

16 luglio Ladispoli (Spiaggia di Torre Flavia)

20 luglio Barletta (Lungomare Pietro Mennea)

23 luglio Olbia (Banchina Isola Bianca Molo Bonaria)

27 luglio Albenga (Lungomare Cristoforo Colombo)

30 luglio Viareggio (Spiaggia del Muraglione)

3 agosto Lido di Fermo (Lungomare Fermano)

7 agosto Praia A Mare (Lungomare Area Dino Beach)

10 agosto Roccella Jonica (Area Natura Village Lungomare Lato Nord)

17 agosto Vasto (Lungomare Duca degli Abruzzi)

24 agosto Plan De Corones (Cima 2.275m)

"Oh, Live!" e il singolo "Chiaro di Luna"

Nel frattempo il 30 novembre è uscito “Oh, Live!” un box che contiene il cd “Oh, Vita!”, album prodotto da Rick Rubin, e il dvd del concerto tratto da Lorenzo Live 2018. Lo show con la regia di Leandro Emede è stato replicato 67 volte in Italia e in Europa. Per l’uscita di questo nuovo progetto discografico è stato pubblicato “Chiaro di luna”, ennesimo estratto dall’album “Oh, Vita!”. Il video, ,che accompagna il brano, è stato girato ad Asmara in Eritrea. Dalle riprese del nuovo clip è stato creato anche un documentario dedicato alla città e che vede Lorenzo Jovanotti protagonista nei luoghi dove il nonno ha lavorato come camionista. «Sapevo poco dell’Eritrea, avevo solo sentito o letto qualche racconto dell’Africa orientale dei tempi che fu colonia - racconta Jova - Le notizie riportano che moltissimi dei ragazzi che arrivano in Italia attraverso il mediterraneo sono Eritrei e da tanto volevo andarci; per me è solo viaggiando fuori dai circuiti del turismo che si può conoscere qualcosa per davvero di un luogo. Lo avevo già programmato, in solitaria zaino e via. Poi ho sentito che quello era il posto giusto per questa canzone e non c’era nessuna alternativa che mi convinceva allo stesso modo. Volevo raccontare l’Africa senza stereotipi su quel continente, perché non esiste luogo al mondo più complesso e più legato al nostro destino, e gli stereotipi e le generalizzazioni fanno sempre solo male».