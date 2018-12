Jovanotti, il nuovo album dal vivo è "Oh, Live"

Una copertina dorata, un dvd con uno dei concerti del tour dei record e un codice che permetterà di fare il download gratuito dello stesso concerto per vederlo su qualsiasi dispositivo. Il regalo di Jovanotti ai suoi fan è “Oh, Live”, doppio CD e DVD con l’album “Oh, Vita!”, triplo disco di platino, e il dvd del concerto del tour che ha raccolto oltre 600 mila persone in 67 date. Una confezione speciale per celebrare l’anniversario dell’uscita dell’album, pubblicato il 1 dicembre 2017. “Oh, Live!” uscirà il 30 novembre ed è stato annunciato dallo stesso Jovanotti in una diretta Facebook sullla sua pagina ufficiale di Facebook. La regia del concerto è di Leandro Emede con le immagini dello show che ha avuto un successo straordinario in Italia e in Europa «E’ stata una cavalcata pazzesca lungo tutto il paese - racconta Lorenzo- Ho incontrato un’Italia bellissima, incinta di nuova vita e soprattutto danzante, ballerina…mamma mia quanto ci siamo divertiti!». Lo stesso Jovanotti, nella diretta Facebook, ha precisato che all’interno del cd non ci saranno inediti nonostante la richiesta da parte della casa discografica di inserire qualche nuovo brano. Per il cantautore “Oh, Vita!” è completo così composto da 14 canzoni prodotte da Rick Rubin e registrate tra Villa Le rose di Firenze e i leggendari Shangri La studios di Malibu, miracolosamente rimasti intatti durante il recente incendio nell’area che ha devastato ogni cosa anche molto vicina, addirittura confinante, con lo studio.

"Oh, live!", il dvd del Lorenzo Live 2018

“Oh, live!” conterrà il video integrale del Salone delle Feste di Lorenzo live 2018 con oltre trenta canzoni eseguite dalla strepitosa band che ha accompagnato Jovanotti nelle 67 date del tour. Il cantautore originario di Cortona è salito sul palco accompagnato da Saturnino (basso), Riccardo Onori (chitarra), Christian Rigano (tastiere e synth), Franco Santarnecchi (piano e fisarmonica), Gareth Brown (batteria), Leo Di Angilla (percussioni), Gianluca Petrella (trombone), Jordan McLean (tromba), Matthew Bauder (Sax). Per anticipare l’uscita di “Oh, Live!” è stato pubblicato il sesto singolo “Chiaro di Luna” tratto dal’album “Oh, Vita!”. Si tratta di una ballad romantica dedicata alla moglie Francesca e che già prima ancora di essere scelto come singolo aveva conquistato il disco d’oro e ora si trova in vetta alle classifiche streaming sulle piattaforme digitali.

"Chiaro di Luna", il singolo girato ad Asmara

Il video che accompagna la canzone è stato girato ad Asmara, in Eritrea, dove molti anni fa un altro Lorenzo Cherubini , il nonno di Lorenzo, aveva fatto il camionista, in quel periodo passato alla storia come “Africa orientale Italiana”. Il video di "Chiaro di Luna" racconta di una coppia di ragazzi che una sera si ritrovano ad ascoltare un piccolo concerto di Jovanotti in un locale tipico di Asmara “Cinema Roma”. La storia termina con i due innamorati che si separano in quella probabilmente sarà la loro unica notte insieme. Nei giorni di lavorazione del video, Jovanotti e Yonas Tesfamichale hanno girato anche un documentario per far conoscere le bellezze e il fascino di una città come Asmara. «Sapevo poco dell’Eritrea, avevo solo sentito o letto qualche racconto dell’Africa orientale dei tempi che fu colonia. Le notizie riportano che moltissimi dei ragazzi che arrivano in Italia attraverso il mediterraneo sono Eritrei e da tanto volevo andarci; per me è solo viaggiando fuori dai circuiti del turismo che si può conoscere qualcosa per davvero di un luogo».