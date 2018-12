Jovanotti, esce il video del nuovo singolo "Chiaro di Luna"

Arriva anche il video di "Chiaro di Luna", l'ultimo singolo di Jovanotti tratto dall'album "Oh, Vita!" e che preannuncia l'uscita di "Oh, Live!"

In vista dell’uscita di “Oh, Live!”, in programma il 30 novembre, Lorenzo Jovanotti ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Chiaro di Luna”. Una scelta inevitabile considerando il successo della canzone, una delle più ascoltate sulle piattaforme di streaming musicale e tra le più cantate durante i 67 concerti del “Lorenzo Live 2018”. Il brano "Chiaro di luna" è dedicato a sua moglie Francesca Valiani e quando Lorenzo ha fatto ascoltare i demo dei brani al produttore del progetto Rick Rubin, lui gli ha detto che era «la melodia più bella» dell'album. Lo stesso Jovanotti, scherzando al momento della presentazione, l'ha definita «la canzone d’amore definitiva. Quando ci sarà il black out gli innamorati potranno sempre contare su questa canzone, e sulla luce della luna». Il video ufficiale uscirà in queste ore (precisamente alle 12 di oggi 21 novembre,, ma il video "Chiaro di Luna (Official Audio)" ha già totalizzato milioni di visualizzazioni e condivisioni.

Jovanotti for President e le altre iniziative

Il video di “Chiaro di Luna”, brano che ha già conquistato il disco d’oro, è stato annunciato dallo stesso Lorenzo Cherubini in un post sui social: «Non vedo l’ora di condividerlo con voi. Prendetevi quattro minuti per vederlo. Sono molto orgoglioso di questo video, è uno di quei momenti in cui sento che con il mio lavoro sono riuscito a toccare un centro emozionale e per me questo è sempre l’obiettivo principale. Poi vi racconto l’avventura di questo video ma prima se vi va guardatelo». Dopo un paio di mesi di silenzio, Jovanotti è ritornato prepotentemente sulle scene con numerose iniziative. Ad ottobre, in occasione del trentesimo anniversario dalla sua uscita, è stato pubblicato “Jovanotti for President” l’album che ha dato vita alla sua lunghissima carriera. Nella tracklist ci sono anche i singoli “Go Jovanotti Go” e “Gimme Five” diventate poi le prime hit che hanno permesso a Jovanotti di catturare l’attenzione del pubblico. La nuova versione rimasterizzata dell’album contiene anche la traccia bonus “Walking”.

"Oh, Live!" e l'omaggio a Domenico Modugno

Jovanotti ha partecipato anche all’album “Fino a qui” dei Tiromancino, duettando con Federico Zampaglione nella canzone “La descrizione di un attimo”. Inoltre il cantautore di Cortona ha partecipato anche alla raccolta tributo a Domenico Modugno con la quale si celebrano i primi 60 anni da Nel blu dipinto di blu. Jovanotti compare nella versione live di “Nel blu dipinto di blu” di Demo Morselli. Nel frattempo il 17 e il 18 novembre è stata allestita l’esposizione “Lorenzo Live analogico e digitale”, una mostra dedicata all’ultimo tour di Jovanotti, con le fotografie di Leandro Emede, storico collaboratore, fotografo e regista del dvd “Oh, Live!”. Un tour indimenticabile per Jovanotti che ha fatto registrare 600 mila biglietti venduti per 67 concerti nei palasport. Un tour dei record considerando anche le 12 date solo a Milano, autentico record per un artista. Il dvd “Oh, Live!” celebra proprio il grande successo del tour che ha accompagnato la promozione dell’album “Oh, Vita!”, certificato triplo disco di platino con oltre 150 mila copie vendute.