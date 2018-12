Jovanotti, il 9 novembre il nuovo singolo "Chiaro di Luna"

Il nuovo singolo tratto dall'album "Oh, vita!" di Lorenzo Jovanotti sarà "Chiaro di luna", in uscita il 9 novembre. Era atteso da tempo la pubblicazione, come singolo, di una delle canzoni di maggior successo dell'ultimo lavoro discografico del cantautore toscano. Il brano "Chiaro di luna" è dedicato a sua moglie Francesca Valiani e quando Lorenzo ha fatto ascoltare i demo dei brani al produttore del progetto Rick Rubin, lui gli ha detto che era «la melodia più bella» dell'album. Lo stesso Jovanotti, scherzando al momento della presentazione, l'ha definita «la canzone d’amore definitiva. Quando ci sarà il black out gli innamorati potranno sempre contare su questa canzone, e sulla luce della luna». Nelle 67 repliche di "Lorenzo Live 2018", "Chiaro di luna" è stato uno dei brani più apprezzati, cantanti e emozionanti dell'intero spettacolo e il successo dello stesso, già certificato disco d'oro, ha spinto Jovanotti a sceglierlo come nuovo singolo di "Oh, vita!". Il video ufficiale sarà pronto nelle prossime settimane, ma il video "Chiaro di Luna (Official Audio)" ha già totalizzato milioni di visualizzazioni e condivisioni.

Il successo dell'album "Oh, vita!"

Lo stesso Lorenzo Cherubini ha annunciato l'uscita del singolo sui suoi social network e arriva a qualche settimana dal rilascio dell’album live e del DVD che contiene il concerto al Mediolanum Forum di Assago con il quale ha concluso il suo ultimo tour. "Chiaro di Luna" arriva dopo i singoli "Oh, vita!", "Le canzoni", "Affermativo", "Viva la libertà" e "Sbam" e conferma il grandissimo successo di un album che ha permesso a Lorenzo Cherubini di realizzare il suo sogno nel cassetto. Il produttore di "Oh, vita!" è stato Rick Rubin, re Mida della musica che ha collaborato tra gli altri con Johnny Cash, Adele, Red Hot Chili Peppers, Damien Rice, Justin Timberlake, Ed Sheeran, Led Zeppelin, Beastie Boys e Metallica. Un Lorenzo totalmente spogliato di strumenti, suoni e tracce e più acustico accompagnato da una chitarra e in grado di emozionare ed emozionarsi al microfono. "Oh, vita!" è un disco senza sovrastrutture che ha rinnovato ancora una volta il sound di Jovanotti.

Una mostra fotografica dedicata a Jovanotti

"Chiaro di Luna" arriva a celebrare nuovamente l'amore e farà da traino all'album dal vivo che uscirà nelle prossime settimane. Intanto Jovanotti è protagonista di una mostra fotografica in programma il 17 e il 18 novembre presso l'Area Pergolesi a Milano e si chiamerà "Lorenzo Analogico/Digitale". Al centro le foto scattate da Leandro Emede durante i sei mesi del "Lorenzo Live Tour 2018": foto del backstage, in camerino, in hotel o in concerto per conoscere un Lorenzo on the road. Il creatore del progetto ha spiegato: «Lavorare con Lorenzo è sempre un’esperienza totalizzante. Ho scattato queste foto durante i sei mesi di tour che hanno portato questo spettacolo in giro per l’Italia e l’Europa. Ricordo ancora la prima volta che ho visto dal vivo il palco: già immaginavo quanto sarebbe stato difficile fotografare e filmare Lorenzo su quel palco mastodontico. Chi ha visto un suo concerto sa che non si risparmia tra corse e balli. È difficilissimo avere uno scatto a fuoco! Ma Lorenzo sa essere unico anche davanti alla macchina fotografica».