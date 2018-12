Ha fatto registrare 600 mila biglietti venduti per 67 concerti nei palasport. È stato decisamente un tour dei record il “Lorenzo Live 2018”. Che, come tale, va celebrato. Ci pensa Canon, con l’esposizione “Lorenzo Live analogico e digitale”: una mostra dedicata all’ultima tournée di Jovanotti, con le fotografie di Leandro Emede, storico collaboratore dell’artista di Cortona, fotografo e regista del dvd “Oh, Live!”, in uscita il 30 novembre. L’esposizione sarà visitabile sabato 17 e domenica 18 novembre, allestita presso Area Pergolesi a Milano.

La mostra “Lorenzo Live analogico e digitale”

Nella mostra saranno esposte 40 gigantografie di 2 metri per 2: si tratta di scatti inediti realizzati da Leandro Emede durante l’ultima tournée di Jovanotti. Come da titolo della mostra, ci sono sia fotografie realizzate in digitale, sia immagini in pellicola. Ha spiegato il fotografo: «Riuscire a catturare una buona immagine di Lorenzo sul palco non è per niente facile non si risparmia sul palco e tra corse e balli forsennati è difficilissimo avere uno scatto a fuoco. Ma Lorenzo sa essere unico anche quando sta davanti alla macchina fotografica, la sua energia travolgente supera il singolo scatto e arriva come un treno». Chi parteciperà alla mostra potrà anche prenotare una copia del libro fotografico di “Lorenzo Live 2018”: oltre 150 fotografie stampate in A3 su carta fotografica con un milione di sfumature colore, per un totale di 100 pagine. Il volume è disponibile in edizione limitata. Inoltre, sarà possibile anche acquistare direttamente nella mostra la stampa in edizione limitata e numerata delle fotografie esposte e stampate ad altissima qualità. La mostra sarà visitabile presso l’Area Pergolesi di Milano sabato 17 novembre alle 17 e per l’intera giornata di domenica 18. L’ingresso è libero.

“Oh, Live!”, il dvd del “Lorenzo Live 2018”

Arriverà nei negozi il 30 novembre, invece, “Oh, Live!”, il dvd del “Lorenzo Live 2018”. Il cofanetto conterrà inoltre anche il cd stesso “Oh, vita!”, l’ultimo album di Jovanotti. Quanto al dvd, vede ancora la regia di Leandro Emede. Il “Lorenzo Live 2018” è stato il 16esimo tour di Jovanotti, iniziato il 12 febbraio 2018 dal Forum di Assago (Milano) e terminato il 4 luglio sempre nello stesso palasport milanese. Ad accompagnare Lorenzo sul palco, i “soliti” Saturnino al basso, Riccardo Onori alle chitarre, Franco Santarnecchi al piano, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Gareth Brown alla batteria e Leo Di Angilla alle percussioni. E poi una sezione di fiati tutta nuova: Jordan McLean alla tromba, Gianluca Petrella al trombone e Matthew Bauder al sax. La scaletta del concerto: