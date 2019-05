Thegiornalisti, il video del nuovo singolo “Maradona y Pelé”

È stato pubblicato mercoledì 22 maggio il video di “Maradona y Pelé”, ultimo singolo dei Thegiornalisti, il primo pubblicato per una major (Universal). La clip, diretta dal duo di registi YouNuts! composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia e prodotta da Antonio Giampaolo, ha per protagonista, oltre al frontman della formazione romana, l'attrice Benedetta Porcaroli, già vista in diverse serie tv e nel lungometraggio di Paolo Genovese del 2016 "Perfetti sconosciuti". La giovane, una volta entrata in una sorta di saloon in stile americano, balla scatenata a piedi nudi sulle note del ritornello della canzone, mentre Paradiso la segue con lo sguardo. Nel finale, invece, la ragazza si trova in spiaggia mentre lui la scruta dalla sella di un cavallo. Il video è stato girato in Abruzzo, sulle spiagge di San Vito Chietino (CH) dove è stato girato proprio a ridosso dell’uscita del singolo: non a caso, nei primi giorni del mese di maggio, la band aveva postato su Instagram diverse foto dal centro marittimo in provincia di Chieti adducendo ad un progetto “top secret”, ma la voce di un video girato sulla Costa dei Trabocchi era già circolata nei giorni immediatamente precedenti l’uscita della canzone. Tornando alla protagonista Benedetta Porcaroli, non è la prima volta che la band ospita attori di spicco nei suoi video: in passato Alessandro Borghi aveva partecipato a quello di “Questa nostra stupida canzone d’amore” e Matilda De Angelis a “Felicità Pu***a“.

Il nuovo singolo dei Thegiornalisti

“Maradona y Pelé” è il primo inedito lanciato dal gruppo di Tommaso Paradiso dopo la pubblicazione dell’album “Love” e la prima canzone sotto la nuova etichetta, Island Records. La canzone, che quindi segna il passaggio della band alla major Universal Music conseguente all’abbandono di Carosello Records, è in rotazione radiofonica da venerdì 17 maggio. “Maradona y Pelé” era già stata fatta ascoltare ad alcuni fortunati fan nel corso del concerto conclusivo del “Love Tour 2019”, andato in scena al Forum di Assago lo scorso 14 maggio. Durante lo stesso show, inoltre, Paradiso aveva accennato al pianoforte l’inizio della prima strofa del pezzo. “Maradona y Pelé” porta la firma del frontman Tommaso Paradiso, mentre la produzione è stata affidata a Dario “Dardust” Faini, ospite durante il recente concerto del gruppo romano al Mediolanum Forum di Assago.

Con lo sguardo verso il Circo Massimo

Per i Thegiornalisti, comunque, l’estate sarà fondamentalmente sgombra di impegni dal vivo fino al prossimo 7 settembre, quando si esibiranno sul palco del Circo Massimo a Roma. Sarà il primo gruppo italiano a suonare nella location più iconica della capitale. Il concerto rappresenterà la data conclusiva del “Love Tour 2019”, una tournée che ha già venduto più di 250 mila biglietti. I tagliandi per la nuova data di Roma sono disponibili sul sito di TicketOne dalle 11 di venerdì 15 marzo e presso tutti i punti vendita autorizzati dalle 11 di lunedì 18 marzo. Il prezzo è unico a 40,25 euro. L’evento è prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Rock in Roma. Una lunga estate per preparare al meglio il concerto e, per Paradiso, per continuare a lavorare sul suo prossimo progetto: la stesura di un film.