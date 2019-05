Thegiornalisti, Tommaso Paradiso sta scrivendo un film

La voce circolava da tempo, ma ora Tommaso Paradiso ha scoperto le carte. Il frontman dei Thegiornalisti si darà al cinema e già da tempo sta lavorando ad un suo film, del quale sarà sia regista che sceneggiatore. «Sarà una commedia romantica, un po' malinconica», ha rivelato Paradiso nella conferenza stampa di lancio dell’ultimo singolo della band, “Maradona y Pelé”, nella quale ha anche confessato di essersi spesso confrontato con uno dei maestri della commedia all’italiana, Carlo Verdone, per ricevere suggerimenti e dritte. Ma oltre alle immagini, il cantautore firmerà anche le musiche della pellicola. «Per lavorare al film mi prenderò il tempo che serve, sarà legato al mondo della musica, quindi da lì usciranno alcune canzoni per il prossimo album dei Thegiornalisti, con una che ho già in testa e che sicuramente darà il titolo al film», ha precisato Paradiso. Al momento non ci sono ulteriori dettagli su date di uscita, attori ed altro, ma il cantante ha precisato che si butterà in maniera più decisa sul film solo dopo il concerto in programma il prossimo 7 settembre al Circo Massimo di Roma.

Tommaso Paradiso e il cinema

Se sarà la prima volta dietro la macchina da presa, per Paradiso non sarà però il primo approccio col mondo del cinema. Il leader dei Thegiornalisti, infatti, aveva già lavorato al fianco di Fausto Brizzi per la realizzazione della colonna sonora del film “Poveri ma ricchissimi”, uscito nel 2017 e che ha come protagonisti Christian De Sica ed Enrico Brignano. D’altronde, l’artista ha più volte rimarcato che scrivere musica per il cinema era uno dei suoi sogni sin da bambino.

“Maradona y Pelé” e la lunga marcia verso il Circo Massimo

Un’estate decisamente particolare quella a venire per i Thegiornalisti, freschi di lancio del nuovo singolo “Maradona y Pelé”. Si tratta del primo inedito rilasciato dal gruppo di Tommaso Paradiso dopo la pubblicazione dell’album “Love” e la prima canzone sotto la nuova etichetta, Island Records. La canzone, che quindi segna il passaggio della band alla major Universal Music conseguente all’abbandono di Carosello Records, è in rotazione radiofonica da venerdì 17 maggio. “Maradona y Pelé” era già stata fatta ascoltare ad alcuni fortunati fan nel corso del concerto conclusivo del “Love Tour 2019”, andato in scena al Mediolanum Forum di Milano. Durante lo stesso show, inoltre, Tommaso Paradiso aveva accennato al pianoforte l’inizio della prima strofa del pezzo. Il brano porta la firma del frontman Tommaso Paradiso mentre la produzione è stata affidata a Dario “Dardust” Faini, ospite durante il recente concerto del gruppo romano al Mediolanum Forum di Assago. Per la band, però, l’estate sarà sgombra di impegni dal vivo fino al prossimo 7 settembre, quando si esibiranno sul palco del Circo Massimo a Roma. Sarà il primo gruppo italiano a suonare nella location più iconica della capitale. Il concerto rappresenterà la data conclusiva del “Love Tour 2019”, una tournée che ha venduto più di 250 mila biglietti. I tagliandi per la nuova data di Roma sono disponibili sul sito di TicketOne dalle 11 di venerdì 15 marzo e presso tutti i punti vendita autorizzati dalle 11 di lunedì 18 marzo. Il prezzo è unico a 40,25 euro. L’evento è prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Rock in Roma.