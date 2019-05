Thegiornalisti, il nuovo singolo è “Maradona y Pelè”: il testo

È “Maradona y Pelé” il nuovo singolo dei Thegiornalisti: il primo inedito fatto ascoltare dal gruppo di Tommaso Paradiso dopo la pubblicazione dell’album “Love” e la prima canzone sotto la nuova etichetta, Island Records. La canzone, che quindi segna il passaggio della band alla major Universal Music conseguente all’abbandono di Carosello Records, è in rotazione radiofonica da venerdì 17 maggio. “Maradona y Pelé” era già stata fatta ascoltare ad alcuni fortunati fan nel corso del concerto conclusivo del “Love Tour 2019”, andato in scena al Forum di Assago. Durante lo stesso show, inoltre, Tommaso Paradiso aveva accennato al pianoforte l’inizio della prima strofa del pezzo.

“Maradona y Pelé”: il nuovo singolo dei Thegiornalisti

“Maradona y Pelé” porta la firma del frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso, mentre la produzione è stata affidata a Dario “Dardust” Faini, ospite durante il recente concerto del gruppo romano al Mediolanum Forum di Assago, nell’hinterland milanese. A raccontare la genesi del brano è stato lo stesso Paradiso: «“Maradona y Pelé l'ho scritta in momenti diversi, un po' come è stato per “Completamente”» ha dichiarato il cantante. «Nel tempo avevo accumulato parti di canzone, ma non una canzone completa. Il lavoro finale è stato mettere tutto insieme. Il primo seme è stata questa immagine di "labbra" stupende, da qui mi sono visto in una torrida notte romana di fine giugno, dentro casa, solo e insonne. E allora ho sognato una pioggia e un luogo lontanissimo dove ballare con lei. Però mi mancava sempre qualcosa, non volevo chiuderla così. Per cui mi sono detto che avrei dovuto metterci qualcosa di assolutamente evocativo, assolutamente mio e assolutamente romantico: Robert de Niro, l'attore icona di questa vita, Sandokan, la mia infanzia e la mia colonna sonora firmata Oliver Onions, Maradona y Pelé, il diavolo e l'acqua santa del gioco più bello del mondo».

Il testo di “Maradona y Pelé”, il nuovo singolo dei Thegiornalisti

“Maradona y Pelé” è con ogni probabilità il primo singolo estratto dal prossimo album dei Thegiornalisti. Del brano al momento non esiste un videoclip. La canzone si candida a prossimo tormentone dell’estate 2019. Il testo di “Maradona y Pelé”:

Le labbra fanno la differenza

in un volto in un viso

l’estate fa strani scherzi

sulla bocca in un sorriso

I ragazzi hanno finito la scuola

c’è chi è già partito per il posto del cuore

Controvento e senza un filo di trucco

le ragazze son belle e sono piene di vita

Questa notte è un frigorifero rotto

È una canzone che non fa dormire

E allora sogna a bestia una pioggia tropicale

dove siamo soli tu inizia a ballare

io ti vengo appresso ritmo animale

Baby siamo in area siamo pronti a colpire

come due spari del West

come due spari del West

come due spari

Lo chiediamo a Robert De Niro

nella Tigre di Mompracem

nella storia che sanno tutti

Maradona è mejo y Pelé

è mejo y Pelé

Le labbra fanno la differenza

in un volto in un viso

I campioni fanno fuoco a Ibiza

con la testa al ritiro

e forse all'ultimo cocktail

mentre al massimo io vado in giro

dentro un paio di boxer

tra la luna e il salotto

questa notte sono io che son rotto

C’è una canzone che non fa dormire

E allora sogna a bestia una pioggia tropicale

dove siamo soli tu inizia a ballare

io ti vengo appresso ritmo animale

Baby siamo in area siamo pronti a colpire

come due spari del West

come due spari del West

come due spari

Lo chiediamo a Robert De Niro

nella Tigre di Mompracem

nella storia che sanno tutti

Maradona è mejo y Pelé

è mejo y Pelé

E allora sogna a bestia una pioggia tropicale

dove siamo soli tu inizia a ballare

io ti vengo appresso il ritmo animale

Baby siamo in area siamo pronti a colpire

come due spari del West

come due spari del West

come due spari

Lo chiediamo a Robert De Niro

nella Tigre di Mompracem

nella storia che sanno tutti

Maradona è mejo y Pelé

è mejo y Pelè

è mejo y Pelè

Con ogni probabilità, “Maradona y Pelé” sarà suonata per la prima volta dal vivo e per intero nel corso di “Love al Massimo”, il concerto che i Thegiornalisti terranno il 7 settembre al Circo Massimo di Roma. Concerto-evento, unica tappa del gruppo nell’estate del 2019. I Thegiornalisti saranno il primo gruppo italiano a esibirsi all’interno di quella cornice. I biglietti per il concerto sono in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati al prezzo di 40.25 per il posto unico in piedi e di 60.95 per la “Love Area”.