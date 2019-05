Thegiornalisti a Milano per l'ultimo concerto del "Love tour"

Il “Love tour” 2019 dei Thegiornalisti è ormai giunto all’ultima data in programma: l’appuntamento conclusivo di questa lunga tournée nei palazzetti andrà in scena martedì 14 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Si tratta della terza data milanese per la band capitanata da Tommaso Paradiso, che è già salita sul palco del Forum per altri due show nel corso del 2019 (6 e 15 aprile). Nel frattempo, proprio nel giorno conclusivo del “Love tour”, i Thegiornalisti hanno annunciato l’arrivo di una novità. Scopriremo di cosa si tratta alle ore 14:00 del 14 maggio: l’unico indizio è l’hashtag #MYP, che siano le iniziali di un nuovo singolo? Nell’attesa, ecco tutte le info per arrivare preparati al concerto di Milano (scaletta compresa).

La fine del “Love tour” 2019: le info sul concerto di Milano

Sarà la data milanese del 14 maggio 2019, in programma al Mediolanum Forum di Assago, a chiudere il “Love tour” dei Thegiornalisti. La tournée, a supporto dell’ultimo disco della band “Love”, è iniziata lo scorso anno per poi riprendere con una seconda tranche di date nel 2019. I concerti nei palazzetti di tutta Italia hanno riscosso un enorme successo, collezionando sold out ovunque. Tutto esaurito anche quest’ultimo live al Forum di Assago, pertanto potrà prender parte allo spettacolo solo chi è già in possesso della prevendita e non saranno disponibili ulteriori biglietti in cassa. L’orario di apertura delle porte è previsto per le 19:00, mentre il concerto inizierà alle ore 21:00. Consigliamo di consultare il profilo Instragram di Vivo Concerti (organizzatori del tour) per eventuali aggiornamenti sugli orari ufficiali della serata. Il Mediolanum Forum si trova in via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, provincia di Milano. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: fermata metro dedicata - Assago Milanofiori Forum, linea M2 (verde). I Thegiornalisti torneranno poi sul palco per un’unica speciale data-evento di fine estate nella suggestiva location del Circo Massimo di Roma: l’appuntamento è per il 7 settembre, i biglietti sono disponibili all’acquisto su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati.

La scaletta del concerto

Tommaso Paradiso e i suoi Thegiornalisti sono giunti alla conclusione del loro “Love tour” 2019 con esibizioni nei palazzetti di tutta Italia. Durante l’ultimo concerto dalla tournée, in programma il 14 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano), la band porterà in scena molte canzoni dell’ultimo album “Love”, pubblicato il 21 settembre 2018 per Carosello Records. Immancabili i singoli “New York” (certificato disco di platino), “Felicità Puttana” e “Questa nostra stupida canzone d’amore” (entrambe certificate triplo disco di platino). In scaletta non mancheranno i precedenti brani che hanno portato al successo i Thegiornalisti: “Completamente”, “Il tuo maglione mio”, “Tra la strada e le stelle”, “Sold out”, “Riccione” e tante altre hit. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante il “Love tour” 2019; le canzoni presentate al concerto di Milano potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte della band.