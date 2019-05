Radio Italia live, i cantanti ospiti sul palco di Milano

Nella splendida cornice di Piazza Duomo il 27 maggio torna Radio Italia Live – il concerto con una lineup travolgente. L’evento, come sempre gratuito, vedrà infatti come super ospiti anche Ligabue, di nuovo negli stadi in estate con il suo Start Tour, e Sting, che tornerà sulle scene con il nuovo album “My Songs”, da sempre affezionato al nostro paese. Presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che hanno accompagnato anche le sette edizioni precedenti, vedrà oltre ad artisti ormai rinomati, anche una selezione del meglio della musica giovane italiana per uno show in grado di soddisfare tutte le età e tutti i gusti musicali, dal pop alla trap.

Gli artisti sul palco, accompagnati dalla Mediterranean Orchestra

La lineup sarà composta da Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Tiro Mancino, Ultimo. Gli artisti saranno accompagnati sul palco dalla Mediterranean Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Un evento che anche il sindaco di Milano Beppe Sala giudica fondamentale per la città: «Dopo sette edizioni arriva il punto di non ritorno, inventeremo il Salone del Mobile della Musica – ha scherzato alla conferenza stampa, per poi continuare – La mia speranza è che i milanesi si sentano parte di questo momento. Ora che tutto sembra essere virale, essere in piazza insieme è fondamentale. Per Milano è fondamentale poi avere un aggancio storico con le città del Sud. La forza di Milano – ha spiegato - è di fare una serie di attività e di andare avanti. Mi auguro che questo concerto vada avanti in eterno, certamente essendo arrivati all’ottava edizione ha dimostrato di essere qualcosa di veramente amato dai milanesi.». Filippo Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano, ha voluto sottolineare come punto di forza della manifestazione anche la presenza dell’orchestra: «È importante – ha detto - sottolineare il fatto che ci sia un’orchestra, la Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, e che tutti i brani vengano suonati dal vivo. Assicura la qualità dell’ascolto musicale che caratterizza questo appuntamento».

Radio Italia Live a Milano: tutte le informazioni

Il concerto inizierà verso le 19.30 a piazza Duomo. Alla piazza potranno accedere fino a 20mila persone dopodiché l’accesso sarà limitato. Il pubblico dovrà passare attraverso alcuni varchi, in entrata e in uscita, per il controllo con metal detector di borse e zaini. Per l’occasione la fermata Duomo della metropolitana verrà chiusa, per raggiungere la piazza sarà pertanto necessario scendere alle stazioni di Cordusio o San Babila della Metro 1 o a quelle di Missori o Montenapoleone della Metro 3. Il servizio andrà avanti fino a mezzanotte e mezza. In occasione dell’evento saranno vietate bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, ecc.), e trombette da stadio. Per la lista completa degli oggetti vietati si può visitare il sito ufficiale dell’evento. Lo show sarà trasmesso in diretta su Radio Italia e Radio Italia Tv (canale 725 SKY) oltre che vissuto in tempo reale sulle pagine social ufficiali di Radio Italia con l’hashtag #rilive.

Ecco la lineup completa