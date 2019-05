Ultimo in concerto a Jesolo: info e scaletta

Il “Colpa delle favole Tour 2019” arriva in Veneto: l’appuntamento è in programma per venerdì 17 maggio al Palazzo del Turismo di Jesolo, in provincia di Venezia.

Ultimo in concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo: le info

L’inizio del concerto di Ultimo a Jesolo, nel Veneziano, è in programma per le 21. Lo spettacolo ha fatto registrare il tutto esaurito ormai da diverse settimane, così come il resto delle date della tournée, quindi non sono disponibili più biglietti né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita autorizzati. Il Palazzo del Turismo si trova in piazza Brescia, al numero 11. È raggiungibile con la propria auto: provenendo dall’autostrada A4 da Milano o dal Brennero, dopo la tangenziale di Mestre prendere l’uscita in direzione aeroporto Tessera/Jesolo. Arrivando dal passante di Mestre, imboccare l’uscita di Noventa di Piave. All’esterno della struttura si trovano diversi parcheggi a pagamento. Il “Colpa delle favole Tour 2019” di Ultimo proseguirà fino a giugno, quindi è in programma un concerto in Svizzera, per il Connection Festival, il 15 giugno. E, soprattutto, la doppia data negli stadi: il 29 giugno al Teghil di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine (i biglietti sono ancora in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati) e il 4 luglio all’Olimpico di Roma (data sold out da settimane).

Ultimo in concerto a Jesolo: la scaletta

Al centro del concerto di Ultimo a Jesolo ci saranno i brani estratti dal suo ultimo disco di inediti, “Colpa delle favole”, il cui titolo dà il nome all’intera tournée. Il concerto inizierà proprio con la title-track del disco, per terminare sulle note de “La stazione dei ricordi”. Nel corso della serata, inoltre, troveranno posto i tre singoli finora estratti: “I tuoi particolari”, “Fateme cantà” e “Rondini al guinzaglio”, il brano attualmente in rotazione radiofonica. Oltre a questi i pezzi, ci saranno altre canzoni molto amate della discografia del cantautore di Roma, come “Il ballo delle incertezze”, presentata a Sanremo 2018 nella categoria dedicata alle Nuove proposte, “Canzone stupida”, “Farfalla bianca”, “Pianeti” e “Sogni appesi”. Presente poi un medley che termina sulle note della cover di Vasco Rossi “Albachiara”.

