Ultimo torna in concerto a Milano: info e scaletta

Seconda tappa milanese per il “Colpa delle favole tour” di Ultimo: il giovane cantautore romano tornerà sul palco del Mediolanum Forum di Assago giovedì 16 maggio, a poco più di una settimana di distanza dal primo concerto della tournée 2019 in questa venue (8 maggio). Ecco tutte le info per arrivare preparati al live, scaletta compresa.

Ultimo: info e orari della seconda data a Milano

Ultimo sta portando avanti il suo “Colpa delle favole tour”, partito lo scorso 25 aprile con la data zero di Vigevano, per poi continuare nei palazzetti di tutta Italia all’insegna del sold out (tutte le date in calendario hanno registrato il tutto esaurito con mesi d’anticipo). La tournée proseguirà fino al mese di giugno, dopodiché Ultimo terrà un concerto in Svizzera per il Connection Festival (15 giugno) e si concentrerà sui live negli stadi: appuntamento per il 29 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e il 4 luglio all’Olimpico di Roma (già sold out). La prossima tappa del “Colpa delle favole tour” è un ritorno a Milano: il cantautore si esibirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago giovedì 16 maggio, sarà il secondo live milanese della tournée. Il concerto è sold out, pertanto non saranno disponibili ulteriori biglietti in cassa e potrà parteciparvi solo chi è già in possesso della prevendita. L’orario di apertura delle porte è previsto per le 19:00, mentre lo show inizierà alle ore 21:00. Per restare aggiornati sugli orari ufficiali dell’evento, consigliamo comunque di consultare i social di Vivo Concerti (organizzatori del tour) il giorno stesso del live. Il Mediolanum Forum si trova in via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, provincia di Milano. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: fermata metro dedicata - Assago Milanofiori Forum, linea M2 (verde).

La scaletta del concerto

“Colpa delle favole”, il nuovo album di Ultimo, ha riscosso fin da subito un grandissimo successo. Uscito il 5 aprile 2019 per Honiro Label, il disco è già certificato platino, rilanciando anche le precedenti pubblicazioni del giovane cantautore romano: è arrivato il disco di platino anche per il debut “Pianeti” e il triplo platino per il suo successore “Peter Pan”. Durante il tour 2019, Ultimo presenterà al pubblico le canzoni del suo terzo capitolo discografico “Colpa delle favole”: in scaletta non mancheranno il brano sanremese “I tuoi particolari”, la canzone in dialetto romanesco “Fateme cantà” e l’ultimo singolo pubblicato “Rondini al guinzaglio”. Ovviamente ci sarà ampio spazio anche per le altre tracce del disco, tra cui “Ipocondria”, “Aperitivo grezzo”, “Quella casa che avevamo in mente” e “La stazione dei ricordi”. I fan possono stare tranquilli, Ultimo porterà in scena anche i suoi più grandi successi dei precedenti album: “Il ballo delle incertezze”, “Ti dedico il silenzio”, “Mille universi”, “L’eleganza delle stelle” e molti altri. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante il “Colpa delle favole tour”; le canzoni presentate durante il concerto di Milano potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.