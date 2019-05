Ultimo in concerto ad Ancona dedica "Farfalla bianca" alle vittime di Corinaldo

PalaPrometeo sold out in delirio nel corso del concerto di Ultimo, l’enfant prodige della musica italiana che si è esibito ad Ancona ritagliandosi un po’ di tempo per una dedica davvero speciale alle vittime di Corinaldo.

Una dedica alle vittime di Corinaldo

Prosegue il tour “Colpa delle Favole” di Ultimo per il 2019, un calendario di concerti dal vivo che hanno registrato il tutto esaurito già molto prima della data zero. Il concerto ad Ancona, presso il PalaPrometeo, si è però distinto in maniera particolare per una piccola variazione dedicata ad uno degli eventi di cronaca più tragici degli ultimi mesi. Il cantautore romano ha infatti ritagliato qualche minuto della sua fitta scaletta per esibirsi nella canzone “Farfalla Bianca”, direttamente dal suo repertorio, per dedicarla alle vittime della strage di Corinaldo. Tra la folla, presenti per godersi il concerto, c’erano anche i familiari, tra cui quelli di Benedetta ed Emma che, già molto tempo prima di quel fatale 8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra, avevano prenotato i biglietti per l’evento.

Sicuri della presenza dei familiari, i Carabinieri dell’Arma si sono mobilitati contattando l’agenzia del cantante e mettendolo al corrente della situazione, facendo sì che al concerto potessero presenziare tutti i parenti delle vittime, tra cui il vedovo e la figlia di Eleonora Girolimini, padre, madre e sorella di Emma Fabini, madre e fratello di Benedetta Vitali, i genitori di Asia Nasoni e il presidente del Comitato Genitori di Senigallia, oltre che a tantissimi amici delle vittime. In un atto pieno d’amore, dunque, Ultimo si è seduto al pianoforte e ha lanciato un messaggio di speranza a Corinaldo, esibendosi nella sua canzone “Farfalla Bianca”.

Farfalla Bianca

«Non sono bravo a fare i discorsi, ma voglio dedicare questa canzone a tutte le vittime della tragedia di Corinaldo. Un grosso in bocca al lupo ed un augurio di tanta forza ai familiari delle vittime». La dedica è stata effettuata il 12 maggio 2019 nel corso del concerto al PalaPrometeo di Ancona, attorno alle 22:30. La canzone è arrivata, come previsto, a seguito della promessa fatta da Ultimo già qualche giorno dopo la tragedia, quando aveva annunciato di voler dedicare una delle sue canzoni ad Emma e Benedetta, grandi fan della sua discografia.

Colpa delle Favole Tour 2019

Ecco tutte le date rimanenti del tour “Colpa delle Favole” di Ultimo per il 2019. I biglietti per tutti gli eventi si sono già esauriti per tutte le date annunciate, e dunque non sono più disponibili all’acquisto.