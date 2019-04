Ultimo in concerto, la scaletta del "Colpa delle Favole Tour"

Dopo mesi di attesa, Ultimo è tornato a esibirsi live per il suo “Colpa delle favole tour”. La tournée è stata inaugurata il 25 aprile con la data zero al Palasport di Vigevano, e proseguirà con moltissime date (già tutte sold out) nei palazzetti di tutta Italia. Nell’attesa di vedere Ultimo sul palco, ecco la scaletta con cui ha iniziato il tour 2019 e gli spettacoli in arrivo.

Palazzetti e “La Favola” negli stadi: i concerti di Ultimo

Ultimo sarà impegnato con il suo “Colpa delle favole tour” nei palazzetti più importanti d’Italia fino al mese di giugno. Tutti i concerti di questa prima parte di tournée hanno registrato il sold out con largo anticipo. Per chi volesse assistere ai suoi live, attualmente c’è ancora disponibilità di biglietti per la data annunciata in occasione del Connection Festival di Locarno, in Svizzera, il prossimo 15 giugno. Il giovane cantautore romano sarà protagonista anche di due speciali appuntamenti negli stadi, chiamati “La Favola”: il 29 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (biglietti ancora disponibili) e il 4 luglio all’Olimpico di Roma (già tutto esaurito).

Ultimo: la scaletta del concerto di Vigevano

Giovedì 25 aprile 2019 è stato il giorno d’inizio del “Colpa delle favole tour” di Ultimo. La data zero si è tenuta al Palasport di Vigevano (PV): il concerto ha posto le basi per l’ufficiale partenza della tournée, che prenderà il via ufficiale con il prossimo live al Palasele di Eboli, in programma sabato 27 aprile. Ultimo ha presentato al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Colpa delle favole”, uscito il 5 aprile 2019 per Honiro Label. Presenti in scaletta tutti i singoli estratti dal disco: il brano presentato al Festival di Sanremo “I tuoi particolari”, la canzone in dialetto romanesco “Fateme cantà” e l’ultimo arrivato “Rondini al guinzaglio”. In scaletta anche tutte le altre nuove canzoni: la title track “Colpa delle favole”, “Quando fuori piove”, “Ipocondria”, “Piccola stella”, “Aperitivo grezzo”, “Quella casa che avevamo in mente”, “Amati sempre”, “Fermo”, “Il tuo nome” e “La stazione dei ricordi”. Nel concerto di Ultimo hanno trovato spazio anche i brani dei precedenti album “Peter pan” e “Pianeti”, con pezzi come “Il ballo delle incertezze”, “Ti dedico il silenzio”, “Mille universi”, “L’eleganza delle stelle” e molti altri. Il giovane cantautore romano ha così accontentato vecchi e nuovi fan, proponendo uno show che ben riassume la sua carriera. Di seguito riportiamo la scaletta completa seguita durante la data zero del 25 aprile 2019 a Vigevano. Durante i prossimi live del “Colpa delle favole tour” le canzoni portate in scena potrebbero, ovviamente, subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.