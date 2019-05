Radio Italia Live: annunciati i cantanti ospiti a Palermo

Sono stati resi noti i nomi degli artisti che 29 giugno si esibiranno a Palermo per l’ottava edizione di Radio Italia Live – Il Concerto. La lineup è composta da Achille Lauro, Benji & Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Mahmood, Fabrizio Moro, Nek, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Thegiornalisti e Paola Turci. Per Radio Italia word ci sarà invece Mika. La Mediterranean Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori accompagnerà le performance degli artisti.

Radio Italia Live: un successo confermato

Il festival, come sempre gratuito, si svolgerà al Foro Italico e sarà presentato dai confermatissimi Luca Bizzarri e Paolo Kessisouglu, già presenti nelle sette edizioni precedenti. Il backstage sarà affidato invece allo speaker Marco Maccarini, mentre Manola Moslehi sarà tra il pubblico a raccogliere commenti e opinioni. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia e Radio Italia Tv (canale 725 SKY) oltre che commentato in tempo reale sulle pagine social ufficiali di Radio Italia con l’hashtag #rilive. Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia ha commentato: «Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo al Foro Italico, una location che ha accolto in maniera entusiasta la precedente edizione e che sono convintissimo anche quest’anno parteciperà in maniera massiccia e gioiosa. Per questa seconda edizione a Palermo abbiamo pensato ad un cast eterogeneo con un occhio particolare ai giovani. Volevo ringraziare il Sindaco Leoluca Orlando e la sua giunta e tutte le istituzioni e le persone che hanno collaborato, mi auguro che questa seconda edizione resti nella memoria di Palermo e di tutte le persone che verranno a trovarci. Ringrazio il Maestro Bruno Santori e la Mediterranean Orchestra che accompagneranno sul palco artisti e i conduttori: gli amici Luca e Paolo. Grazie agli artisti, le case discografiche, i manager, tutte le aziende e i partner che daranno il loro contributo e a Real Time e al Gruppo Discovery che sono al nostro fianco anche nel 2019». Felice dell’iniziativa e degli artisti chiamati anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: «Ancora una volta» ha commentato «Radio Italia porta a Palermo un concerto di altissimo livello attento ai gusti di tutti. Un concerto per i giovani di tutte le età che divertirà, farà cantare e ballare migliaia di persone. Palermo è pronta a dare loro e ai tanti artisti un caloroso benvenuto, con la gioia e la professionalità dell'accoglienza che è ormai il tratto distintivo della nostra città».

La scaletta di Radio Italia Live 2019 a Palermo

Ecco la scaletta ufficiale degli artisti che si alterneranno sul palco del Foro Italico a Palermo

Achille Lauro Benji & Fede Ghali Il Volo Irama Fiorella Mannoia Mahmood Fabrizio Moro Nek Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, TheGiornalisti Paola Turci Mika [per Radio Italia World]

La scaletta di Radio Italia Live 2019 a Milano

Quest’anno il festival avrà una doppia edizione, oltre a Palermo l’altra data sarà a Milano il 27 giugno, in piazza Duomo. Questa la scaletta: