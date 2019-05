Thegiornalisti, il nuovo singolo sarà "Maradona y Pelè": il video trailer

Dopo il concerto sold-out di ieri al Palazzo dello Sport di Roma, aspettando il grande evento al Circo Massimo, Tommaso Paradiso e soci sono pronti a regalare un’altra sorpresa ai loro fan. Tra una canzone e l’altra infatti la band aveva annunciato una novità per le 14 di oggi: il trailer del video ufficiale del loro nuovo singolo, che verrà trasmesso in radio a partire da venerdì 17 maggio. Per la verità un indizio su Instagram nei giorni scorsi la band l’aveva già dato chiudendo i propri post con l’hashtag #MYP. Qualcuno aveva pensato a un riferimento a un nuovo brano imminente, e aveva fatto centro: il pezzo si intitola infatti “Maradona y Pelé”, di cui l’hashtag è un evidente acronimo. Del video pubblicato su Instagram si vedono appena pochi secondi, ma c’è già grande curiosità per il pezzo che, ricordando il fuoriclasse argentino del Napoli, potrebbe proprio essere quello promesso ai fan del pubblico campano di Eboli al PalaSele nel concerto di fine marzo, quando Paradiso sul palco si era lasciato andare a una piccola confidenza: «C'è qualcuno di Napoli qui? Ah beh, siete tanti! Bene, allora vi dico una cosa, ma resti tra noi eh! Il prossimo singolo che uscirà in estate vi riguarderà molto da vicino... ma non posso dire altro ora! Mi raccomando, resti tra noi». Il titolo del brano, citando quelli che sono considerati i più grandi fuoriclasse della storia del calcio, ripropone un tormentone tipico dei tifosi su chi sia stato più forte tra i due, ma sembra riprendere anche la canzone che i tifosi partenopei cantavano sugli spalti in omaggio al loro idolo “Maradona e' meglio 'e Pele”. Vedremo se sarà così, intanto anche con il nuovo pezzo i Thegiornalisti sembrano attingere a quell’immaginario nazionalpopolare che ha spesso caratterizzato le loro canzoni e nello specifico i testi di Paradiso. Aspettando il nuovo pezzo on air sulle radio il 17 maggio e il grande evento del 7 settembre al Circo Massimo, i fan hanno intanto potuto godersi lo spettacolo offerto nell’ultima tappa del Love Tour ieri a Roma al Palazzo dello Sport.

Sold-out ieri al Palazzo dello Sport di Roma, tra momenti acustici e spazio ai fan

Introdotta dalla scritta luminosa a caratteri cubitali “Noi siamo i thegiornalisti e crediamo nel romanticismo“, la band romana ha eseguito la scaletta del loro “Love tour” con momenti acustici sulle note di “La luna e la gatta”, brano di Paradiso in collaborazione con Takagi&Ketra, Jovanotti e Calcutta, e momenti riservati ai fan , come quelli in cui sono state fatte salire due ragazze del pubblico per “sostituire Elisa” (in realtà una semplice trovata di Paradiso) nell’esecuzione di “Da sola/In the Night che vede la collaborazione della cantante di Monfalcone. Hanno chiuso il concerto i classici “Riccione” e “Felicità Puttana” che hanno mandato in estasi il pubblico, prima che un’esplosione di coriandoli colorati chiudesse il sipario sulla serata.