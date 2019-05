Thegiornalisti in concerto a Roma: info e scaletta

I Thegiornalisti tornano stasera a Roma per la tappa del loro tour Love che ha registrato il tutto esaurito. Un concerto che è un inno all’amore in cui il gruppo nato a Roma nel 2009 propone i brani dell’omonimo disco, certificato platino, che ha guadagnato il primo posto della classifica ufficiale Fimi/Gfk, oltre a riproporre i grandi successi. Ma c’è già grande attesa per il 7 settembre 2019, quando il gruppo sarà di scena al Circo Massimo: una vera e propria consacrazione per Tommaso Paradiso e soci, che fino a cinque anni fa erano praticamente sconosciuti al grande pubblico, esibendosi per lo più in festival minori. Ora invece lo faranno in un’arena storica che, storia romana a parte, è stata teatro dei concerti di gruppi come i Rolling Stones o di cantanti come Bruce Springsteen, anche se i tifosi della squadra capitolina la ricorderanno soprattutto per il grande concerto di Venditti del 1983, in occasione della vittoria del secondo scudetto della Roma. Anche se questo particolare non piacerà al leader Paradiso, da sempre sfegatato tifoso laziale.

L’ascesa del gruppo, tra amore dei fan e critiche

La nuova grandezza della banda indie è certificata anche dall’industria discografica, visto che i Thegiornalisti hanno deciso di lasciare Carosello per firmare un contratto con la Island, etichetta della major Universal. Merito di successi come “Questa nostra stupida canzone d’amore” (triplo disco di platino), “Felicità puttana” (triplo disco di platino) e “New York” (disco di platino), ma anche degli oltre 200 milioni di stream su Spotify. La nuova grandezza è testimoniata anche dalle partecipazioni di Paradiso, l’ultima insieme a Calcutta nel singolo di Loredana Bertè, “San Miguel”. Una grandezza che si scontra con le tematiche dei Thegiornalisti, che attraverso i testi di Tommaso Paradiso hanno sempre preferito raccontare la normalità, le emozioni e le esperienze di ogni giorno, giorni fatti di momenti difficili e momenti bellissimi, come questo. È proprio la ricerca della normalità, della verità, che è all’origine del nome come hanno dichiarato i membri della band, un po’ come fanno appunto i giornalisti quando riportano le notizie. Anche se col passare del tempo, la verità disperata e alcolica ha ceduto il passo a quella più semplice e casalinga. Un percorso sempre nuovo che convince il pubblico anche se non sempre la critica, come quando il giudice di X-Factor Agnelli li bollò come “finto indie peggio del peggior Venditti”. Per alcuni sono un po’ i Coldplay italiani, con i loro pro e i loro contro. Ma come i Coldplay hanno saputo attirare dalla loro parte il grande pubblico, prova ne sono i continui sold-out del tour Love.

La probabile scaletta del concerto dei Thegiornalisti a Roma