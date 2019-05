Si intitola “Tequila e San Miguel” il nuovo singolo di Loredana Bertè, in rotazione radiofonica dal 10 maggio. Un brano che vede degli autori d’eccezione: il frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso, Calcutta e il duo Takagi & Ketra (questi ultimi anche produttori).

“Tequila e San Miguel”: il nuovo singolo di Loredana Bertè

“Tequila e San Miguel” è in rotazione radiofonica e disponibile nelle principali piattaforme di ascolto in streaming e di acquisto on-line dal 10 maggio. La produzione della canzone è targata Takagi & Ketra. Un nuovo esperimento del duo, sulla scia di quello de “La luna e la gatta”, brano che ha visto impegnato nella registrazione il terzetto inedito composto da Calcutta, Paradiso e Lorenzo Jovanotti. I due produttori sono specializzati in tormentoni: si segnalano “Oroscopo” dello stesso Calcutta, “L’esercito del selfie” di Lorenzo Fragola e Arisa e “Da sola / In the Night” ancora con Tommaso Paradiso ed Elisa. Un vero e proprio successo è stato “Amore e capoeira” di Giusy Ferreri con Sean Kingston. Una quantità di indizi che candida “Tequila e San Miguel” come una delle grandi hit dell’estate 2019.

Il testo di “Tequila e San Miguel”

Il testo di “Tequila e San Miguel” è dedicato all’estate con una ricetta vincente a base di mare, sole e vacanze. Il testo di “Tequila e San Miguel”, il nuovo singolo di Loredana Bertè scritto da Tommaso Paradiso, Calcutta e Takagi & Ketra:

Non ne posso più

di questo odore di mare

dammi una mano tu

a non sentirmi male

mi sparo un’altra aranciata

per non sentirmi troppo annoiata

bello il sole bello il vento

ma ora ho voglia di un ombrello

delle code in tangenziale

dei saldi pazzi sotto natale

di te di me

che sembriamo felici

anche se il mondo grida alla crisi

o capitano fammi arrivare

mentre la nave

Non ne posso più

di questo odore di mare

dammi una mano tu

a non sentirmi male

non le reggo più queste insegne di hotel

passo il tempo in piscina mi schianto tequila col San Miguel

non ne posso più

Mangio un’insalata

con frutta secca e una minerale

e intanto cerco fra le stelle

il grande carro e le mie sorelle

o fortuna o fortuna

saltami in braccio come la luna

per quest’anno e per la vita

e da lontano spunta la [?] o capitano fammi arrivare

mentre la nave

Non ne posso più

di questo odore di mare

dammi una mano tu

a non sentirmi male

non le reggo più queste insegne di hotel

passo il tempo in piscina mi schianto tequila col San Miguel

E mentre il mare s’infuria

leggo il futuro tra il fante ed un re

qualcuno bussa in cabina

chissà se è il destino o soltanto la cena

non mi sento romantica

ma te lo voglio far credere

e anche senza la musica

stanotte

e anche senza una regola

stanotte

Non ne posso più

Non ne posso più

di questo odore di mare

dammi una mano tu

a non sentirmi male