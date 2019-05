Loredana Bertè: un nuovo singolo con Calcutta e Tommaso Paradiso

Loredana Bertè sta per pubblicare un nuovo singolo intitolato “Tequila e San Miguel”: l’annuncio è arrivato tramite i canali social della cantante, e tra gli hashtag usati nella didascalia compaiono i nomi di Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra. Con un titolo del genere e queste collaborazioni, “Tequila e San Miguel” potrebbe essere la prossima hit dell’estate. Nel breve video teaser postato dalla Bertè compare anche un classico cappellino da marinaio, sarà la colonna sonora delle nostre vacanze al mare? Manca poco per scoprirlo: il brano uscirà su tutte le piattaforme digitali venerdì 10 maggio.

Le ultime collaborazioni della Bertè

Loredana Bertè ha già collaborato con artisti della nuova scena musicale italiana: non possiamo di certo scordare il successo riscosso la scorsa estate con il singolo “Non ti dico no” (certificato doppio disco di platino), realizzato insieme ai salentini Boomdabash. Il brano è stato per nove settimane (di cui sette consecutive) in vetta alla classifica di airplay, aggiudicandosi il posto d’onore tra le canzoni più trasmesse dalle radio nazionali. “Non ti dico no” è contenuta sia nell’ultimo album di Loredana, “LiBerté” (28 settembre 2018), sia nel disco dei Boomdabash “Barracuda” (15 giugno 2018). Per il nuovo singolo “Tequila e San Miguel”, in uscita il prossimo 10 maggio, la nostra Regina del Rock ha collaborato con i grandi nomi dell’universo indie: Calcutta e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Inoltre, hanno lavorato alla canzone anche Takagi & Ketra, il duo di produttori che ha rivoluzionato il pop italiano.

La partecipazione a Sanremo 2019

Tra le ultime prove di Loredana Bertè ricordiamo la sua partecipazione alla 69ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Cosa ti aspetti da me”. Il singolo sanremese, classificatosi al quarto posto della kermesse, è stato scritto da Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli ed è stato certificato disco d’oro in tempi record. La partecipazione a Sanremo 2019 ha segnato l’undicesima volta di Loredana Bertè sul palco dell’Ariston; per l’occasione è stato pubblicato l’album “Liberté – Sanremo Edition”, speciale riedizione dell’ultimo disco con l’aggiunta di “Cosa ti aspetti da me” e due medley registrati dal vivo durante il tour teatrale 2018-2019.

La formazione Calcutta, Paradiso, Takagi & Ketra

“Tequila e San Miguel” si avvale della collaborazione di artisti che hanno già lavorato insieme con successo. Sono passati solo pochi mesi da quando Takagi & Ketra hanno pubblicato “La luna e la gatta”, il loro nuovo singolo in collaborazione con Calcutta, Tommaso Paradiso e Jovanotti. Il brano, pubblicato l’1 marzo 2019, è già certificato disco d’oro e resta tuttora tra le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Il duo di produttori sembra sfornare tormentoni uno dopo l’altro: nel 2015 è stata la volta di “Roma-Bangkok” cantata da Baby K e Giusy Ferreri, l’estate 2016 è trascorsa sulle note di “Oroscopo” di Calcutta, l’anno successivo è arrivato “L’esercito del selfie” con Lorenzo Fragola e Arisa, mentre nel 2018 hanno firmato il featuring tra Elisa e Tommaso Paradiso “Da sola/In the night” oltre alla hit estiva “Amore e capoeira” con Giusy Ferreri e Sean Kingston.