Veterana sul palco dell’Ariston, Loredana Bertè è tornata tra i big di Sanremo 2019 dopo sette anni di assenza. La Regina del rock italiano ha presentato al Festival “Cosa ti aspetti da me”, un brano scritto da Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Scopriamo qualcosa di più su questa canzone: il testo e le curiosità.

Loredana Bertè a Sanremo 2019

Gareggiando tra i big di Sanremo 2019, Loredana Bertè segna la sua undicesima partecipazione al Festival della canzone italiana. Per questa 69ª edizione della kermesse la cantante ha portato in scena il brano “Cosa ti aspetti da me”. Un’esibizione da standing ovation sul palco dell’Ariston, forte della sicurezza di una Bertè ancora in minigonna cortissima e capelli tinti di blu. Il singolo sanremese è incluso nella speciale riedizione dell’ultimo album di Loredana; l’uscita di “Liberté – Sanremo edition” è fissata a venerdì 8 febbraio. Lo scorso anno l’iconica rocker ha pubblicato insieme ai Boomdabash (anche loro in gara a Sanremo 2019) il singolo “Non ti dico no” riscuotendo un grandissimo successo: hit estiva e doppio disco di platino, è stato il brano più trasmesso dalle radio italiane nel 2018.

“Cosa ti aspetti da me”: il testo

Loredana Bertè ha presentato sul palco del Festival di Sanremo 2019 il brano “Cosa ti aspetti da me”, scritto da Gaetano Curreri (voce degli Stadio), Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Al centro della canzone vi è il peso delle aspettative, nelle relazioni e nella vita in generale, e il dolore provocato dalla confusione. Il non sapere ciò che si vuole, o ancora peggio ciò che vuole l’altro di fronte a noi, è spesso causa di incomprensioni e sofferenza. In occasione della serata di venerdì, quella dedicata ai duetti, Loredana Bertè presenterà il brano insieme a Irene Grandi. Ecco il testo completo di “Cosa ti aspetti da me”:

C’è qualcosa che non va

Per essere seduti qui

Per dirsi almeno

E dire almeno le cose inutili

Che ti sembra vero solo se

Doveva andare poi così

Che vuoi dare tutto

Vuoi dare tutto e resti lì

Ed io ci credevo

Ed io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

Perché ci credevi

Perché ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo



Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa ti aspetti in fondo a te



C’è qualcosa che non va

E tutto poi finisce qui

Puoi fare a meno

Di fare almeno le cose facili

Se è vero poi più vero è

Se va bene va bene così

E fragile fragile resti lì

E io ci credevo

Io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

E tu ci credevi

Tu ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo



Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi dentro di te



Ma io non posso credere che

Che esista un altro amore

Che esista un altro amore come te

Ma io non posso credere che

Esista un altro amore

Esista un altro amore



Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti tu da me?

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi negli occhi te

Che cosa vuoi da me?