La 69ª edizione del Festival di Sanremo sta per iniziare, da martedì 5 a sabato 9 febbraio si esibiranno sul palco dell’Ariston tutti i concorrenti in gara con i loro inediti. La quarta serata, quella di venerdì, come di consueto è dedicata ai duetti: i big hanno scelto gli artisti da cui farsi affiancare per proporre la loro canzone con un differente approccio. Alcune accoppiate erano già state ufficializzate nel corso degli scorsi giorni, e ora sono stati svelati i nomi dei restanti ospiti. Unico punto interrogativo resta il duetto de Il Volo, che ancora non è stato comunicato. Ecco chi accompagnerà i big sul palco della quarta serata sanremese.

Sanremo 2019: tutti i duetti

Come da regolamento, ogni big in gara al Festival della canzone italiana ha dovuto scegliere da chi farsi accompagnare sul palco durante la serata di venerdì, quella dedicata ai duetti. Tutti gli artisti saranno chiamati a riproporre la canzone presentata in gara, la stessa che ascolteremo durante le altre serate, con un arrangiamento diverso. I 24 big di questa 69ª edizione hanno scelto con chi cantare il proprio pezzo, e dopo la prima tranche di nomi svelati ecco arrivare nuovi annunci: Achille Lauro duetterà con Morgan sulla sua “Rolls Royce”, Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena per “Senza farlo apposta”, Ghemon con Diodato e Calibro 35 su “Rose viola”, Einar con Biondo per “Parole nuove”, Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono per “Un’altra luce”. Unico gruppo che ancora non ha svelato l’artista scelto per il duetto è Il Volo. Di seguito tutti i duetti di Sanremo 2019:

Achille Lauro con Morgan – “Rolls Royce”

Anna Tatangelo con Syria – “Le nostre anime di notte”

Arisa con Tony Hadley e i Kataklò – “Mi sento bene”

Boomdabash con Rocco Hunt – “Per un milione”

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli – “Argento vivo”

Einar con Biondo – “Parole nuove”

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci – “Nonno Hollywood”

Ex-Otago con Jack Savoretti – “Solo una canzone”

Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena – “Senza farlo apposta”

Francesco Renga con Bungaro e Eleonora Abbagnato – “Aspetto che torni”

Ghemon con Diodato e i Calibro 35 – “Rose viola”

Il Volo (duetto non ancora svelato) – “Musica che resta”

Irama con Noemi e Caterina Guzzanti – “La ragazza con il cuore di latta”

Loredana Bertè con Irene Grandi – “Cosa ti aspetti da me”

Mahmood con Gué Pequeno – “Soldi”

Motta con Nada – “Dov’è l’Italia”

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci – “I ragazzi stanno bene”

Nek con Neri Marcorè – “Mi farò trovare pronto”

Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono – “Un’altra luce”

Paola Turci con Beppe Fiorello – “L’ultimo ostacolo”

Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo – “Un po’ come la vita”

Simone Cristicchi con Ermal Meta – “Abbi cura di me”

Ultimo con Fabrizio Moro – “I tuoi particolari”

The Zen Circus con Brunori Sas – “L’amore è una dittatura”

Gli ospiti di Sanremo 2019

Come ogni anno, sul palco dell’Ariston saliranno diversi ospiti italiani ed internazionali. Già confermati i nomi di Elisa, Giorgia, Andrea Bocelli che si esibirà insieme al figlio Matteo, Pippo Baudo, Fabio Rovazzi, Pierfrancesco Favino, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Claudio Santamaria e Ligabue. Parallelamente agli ospiti già confermati, continuano i rumors e il toto-nomi sugli altri artisti che potrebbero salire sul palco di Sanremo 2019: tra i più vociferati Ariana Grande, Ed Sheeran, Eros Ramazzotti e Luis Fonsi, ma ancora nessuna conferma ufficiale.