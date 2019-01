Sanremo 2019, sarà Ariana Grande il super ospite?

Una Grande ospite. Giochi di parole a parte, potrebbe essere Ariana Grande il nome di spicco tra gli ospiti attesi al Festival di Sanremo 2019, in programma dal 5 al 9 febbraio prossimi. Si parlava di un festival tutto italiano quest’anno (con la parziale eccezione della presenza di Luis Fonsi al fianco di Eros Ramazzotti nella serata finale), ma il direttore artistico Claudio Baglioni e il suo staff sarebbero sulle tracce della popstar americana per mettere una ciliegina su una torta comunque già piuttosto ricca.

Gli ospiti già confermati

Baglioni aveva annunciato in sede di conferenza stampa di volere almeno due ospiti a serata ed aveva già lanciato i primi nomi: Andrea Bocelli, che salirà sul palco dell’Ariston insieme al figlio Matteo, Elisa, Giorgia, Fabio Rovazzi. A seguire sono arrivate le conferme dei “chiacchierati” Antonello Venditti ed Alessandra Amoroso, oltre a quella del duo Ramazzotti-Fonsi che non è ancora ufficiale ma sembra pressoché definita. Il toto-nomi, comunque, impazza: gli altri nomi che circolano, oltre a quello della Grande, sono quelli di Ligabue, Fedez, Marco Mengoni e Raf. Ma ormai manca pochissimo: non restano che pochi giorni prima delle conferme ufficiali.

Ariana Grande e la vigilia del lancio di “Thank u, next”

L’arrivo a Sanremo di Ariana Grande sarebbe perfettamente calzante, a livello di tempistiche, con la promozione del nuovo album della reginetta della musica pop d’oltreoceano. “Thank u, next”, infatti, sarà nei negozi di musica fisici e virtuali il prossimo 8 febbraio, ovvero nel bel mezzo della kermesse sanremese. Sarebbe un colpo grosso averla quindi sul palco proprio in corrispondenza dell’uscita del disco. Ariana Grande ha condiviso sui social la tracklist con tutte le canzoni che fanno parte del suo nuovo album. Nel disco non sono presenti featuring e ovviamente contiene i singoli già lanciati come anticipazione: la title track, “Imagine” e “7 rings”. Quest’ultimo, pubblicato lo scorso 18 gennaio, ha riscosso immediatamente un grande successo: ha battuto il record di streaming in un giorno con quasi 15 milioni di ascolti. “Thank u, next” arriva a distanza di soli sei mesi dal precedente album “Sweetener”. È stato un periodo molto difficile per Ariana Grande, dopo l’attentato di Manchester e la recente morte dell’ex fidanzato Mac Miller, la cantante si è dovuta prendere un po’ di tempo per elaborare i brutti momenti passati. Fortunatamente la musica l’ha salvata, permettendole di esorcizzare il dolore con la scrittura di nuove canzoni. Ora Ariana Grande è pronta a tornare sul palco per dar voce a tutto quello che l’ha resa ciò che è e condividerlo con il suo affezionato pubblico. A marzo 2019 prenderà il via il suo “Sweetener world tour”: tutto inizierà con le date negli Stati Uniti d’America e in Canada, per poi arrivare in Europa da agosto a ottobre 2019. Durante la tournée Ariana Grande presenterà al pubblico sia le canzoni di “Sweetener” che del nuovo album. Di seguito potete trovare la tracklist completa di “Thank u, next”: