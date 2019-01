I loro nomi erano nell’aria già da diverse settimane: saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele i co-conduttori di Sanremo 2019, pronti ad affiancare il “dittatore artistico” – come si è auto-ribattezzato Claudio Baglioni - sul palco del Teatro Ariston. I due prenderanno quindi il testimone di Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, che avevano affiancato il cantante romano durante la sua prima conduzione della kermesse musicale, lo scorso anno.

Virginia Raffaele torna a Sanremo

Non si tratta della prima esperienza di Virginia Raffaele nelle vesti di co-conduttrice del Festival di Sanremo. L’attrice e comica, infatti, aveva già ricoperto questo ruolo nel 2016, durante la conduzione di Carlo Conti. Era stata lei la vera trionfatrice dell’edizione, a discapito dei suoi “compagni valletti” Gabriel Garko e Mădălina Ghenea. La Raffaele infatti si era fatta notare dal pubblico a casa con le sue imitazioni: da Sabrina Ferilli a Carla Fracci, da Donatella Versace a Belén Rodriguez. Un ritorno sul palco dell’Ariston c’era già stato lo scorso anno, ma solo nelle vesti di ospite. A volerla era stato lo stesso Claudio Baglioni, che per quest’anno ha deciso di assegnarle un ruolo ancora più rilevante. Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, parlando dei suoi compagni Baglioni e Bisio, la Raffaele ha già dato un assaggio della sua simpatia: «La cosa positiva è che quest’anno devo imparare un nome solo: Claudio» ha ironizzato.



Claudio Bisio: la sua prima conduzione a Sanremo



Finora era salito sul palco dell’Ariston solo come ospite Claudio Bisio, quest’anno alla sua prima esperienza quindi come co-conduttore. E anche alla sua prima collaborazione con Virginia Raffaele. «Non ho mai lavorato con lei e non vedevo l’ora di farlo. Avremmo dovuto fare “Zelig” insieme, ma non è successo» ha spiegato Bisio, sempre durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse. Aggiungendo anche la condivisione di un aneddoto: il suo primo incontro con l’attrice. «Ci siamo conosciuti un giorno a casa sua. Era senza voce. Pensate per un uomo come può essere una serata con una donna afona: un sogno!»



Claudio Baglioni: la seconda conduzione consecutiva

Fa registrare un “due su due” Claudio Baglioni che, dopo la conduzione dell’anno scorso, ha deciso di tornare nelle vesti di presentatore e direttore artistico anche del Festival di Sanremo 2019. Sono diverse le novità che l’artista romano ha voluto introdurre in questa nuova edizione, a partire dall’inserimento dei due vincitori di Sanremo Giovani, programma a sé andato in onda a dicembre, direttamente nella gara dei Campioni. Una scommessa ancora aperta che ha fatto storcere il naso a parecchi.

Il conduttore del Dopo Festival

Dopo diverse edizioni di stop e un atteso ritorno, anche quest’anno ogni serata in scena al Teatro Ariston sarà seguita dal Dopo Festival, il post programma con protagonisti gli stessi artisti in gara. A condurre l’edizione 2019 sarà Rocco Papaleo, insieme a due donne di cui non è ancora stata svelata l’identità. Oltre a lui sul palco ci sarà come sempre anche la band, che suonerà dal vivo insieme agli stessi cantanti in gara.