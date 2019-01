Leggerezza e autoironia, oltre che tanta musica. La 69esima edizione del festival di Sanremo vedrà al fianco del presentatore e direttore artistico Claudio Baglioni - in questo ruolo per il secondo anno di fila - la comicità di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Lo stesso Baglioni ha detto che sono pronti a "fare gruppo in trio" e, perché no, a modularsi in "quartetto Cetra", accogliendo sul palco ogni sera un ospite speciale nell’evento che andrà in scena al teatro Ariston dal 5 al 9 febbraio.

Claudio Bisio e Virginia Raffaele all'Ariston con ironia

"Non abbiamo mai lavorato insieme, non vedevo l'ora", ha spiegato Claudio Bisio nella conferenza stampa di presentazione del festival. Mentre Virginia Raffaele, ha scherzato: "La cosa positiva è che quest'anno devo imparare un nome solo, Claudio". E ha promesso: "Speriamo di colorare il festival, ma saremo rispettosi verso la gara". Virginia Raffaele ha già calcato il palco dell’Ariston con le sue parodie, e per quest’anno, con Bisio, ha assicurato che cercheranno "di entrare in tempo nel concorso, ma anche in controtempo".

Tra gli ospiti Bocelli, Giorgia ed Elisa

Al fianco dei due comici, Claudio Baglioni, che nel suo bis promette che sarà l'armonia, "in un Paese fortemente disarmonico", la cifra distintiva del festival. L’evento avrà la regia di Duccio Forzano e scenografie disegnate da Francesca Montinaro. Tra gli ospiti di Sanremo 2019, Baglioni ha confermato che ci saranno “Andrea Bocelli con il figlio, Giorgia ed Elisa”. Previsti “almeno due ospiti cantanti a serata”: saranno rigorosamente italiani, "perché il festival è internazionale per se stesso e non ha bisogno di 'figurine' che prendono e non portano qualcosa”. La coppia Baudo-Rovazzi, già sul palco per Sanremo Giovani, replicherà come ospite a febbraio. Mentre sulla scelta dei brani, sono state selezionate "22 proposte musicali che raccontano il Paese. Una lista opinabile, ma l'infallibilità non esiste", ha spiegato Baglioni.