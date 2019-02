Sanremo 2019, Loredana Berté: l'anima rock del Festival

Loredana Berté sarà in gara tra i big di Sanremo 2019 dopo sette anni di assenza. Veterana sul palco dell’Ariston, questa sarà la sua undicesima partecipazione al Festival della canzone italiana. La nostra Regina del rock presenterà al pubblico “Cosa ti aspetti da me”, un brano scritto da Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul ritorno di Loredana a Sanremo.

Sanremo 2019 con "Cosa ti aspetti da me"

Loredana Berté sarebbe dovuta tornare sul palco dell’Ariston già lo scorso anno: tra la rosa dei candidati big, ha deciso di non accettare la proposta della commissione artistica di Sanremo, che l’avrebbe voluta sul palco con un pezzo scritto da Biagio Antonacci al posto di quello scelto e presentato dalla stessa cantante. Quest’anno le cose sono andate lisce e Loredana tornerà a Sanremo 2019 a modo suo, con una canzone scritta da Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli: “Cosa ti aspetti da me”. Il brano racconta il peso delle aspettative, nelle relazioni e nella vita in generale, e il dolore conseguente alla confusione. Il non sapere ciò che si vuole, o ancora peggio ciò che vuole l’altro di fronte a noi, è spesso causa di incomprensioni e sofferenza. In occasione della serata di venerdì, quella dedicata ai duetti, Loredana Berté presenterà il brano insieme a Irene Grandi.

Le precedenti partecipazioni al Festival

La partecipazione di Loredana Berté a questa 69ª edizione del Festival segnerà l’undicesima volta della cantante sul palco dell’Ariston. Il debutto a Sanremo è avvenuto nel 1986 con la canzone “Re”; ai tempi l’esibizione della Berté fu molto discussa a causa della sua scelta di esibirsi con un finto pancione da donna incinta. Onde evitare altre distrazioni e inutili polemiche, Loredana ha dichiarato che quest’anno non riserverà al pubblico “effetti speciali”: vuole che l’attenzione resti tutta sulla canzone in gara. Di seguito riportiamo tutte le precedenti partecipazioni della Bertè al Festival di Sanremo:

1986 con “Re” – 9° posto

1988 con “Io” – 16° posto

1991 con “In questa città” – 18° posto

1993 con “Stiamo con stiamo”, in coppia con la sorella Mia Martini – 14° posto

1994 con “Amici non ne ho” – 13° posto

1995 con “ANGELI & angeli” – 19° posto

1997 con “Luna” – finalista

2002 con “Dimmi che mi ami” – 17° posto

2008 con “Musica e parole” – squalificata

2012 con “Respirare”, in coppia con Gigi D’Alessio – 4° posto

2019 con “Cosa ti aspetti da me”

40 anni di carriera

17 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 3 raccolte ufficiali: Loredana Berté può vantare una prolifica carriera musicale lunga oltre 40 anni. Un’anima eclettica e fuori dagli schemi, il suo talento unito alla forte personalità le hanno fatto guadagnare l’appellativo di “Regina del rock italiano”. Tuttora, con 68 anni sulle spalle, sfoggia i suoi vestiti di pelle e i capelli tinti di blu. Non è solo il suo stile a renderla unica, ma l’anima tormentata che trova sfogo nell’inconfondibile timbro graffiante delle sue canzoni. Tra le prove più importanti della sua carriera non potremo mai scordare “…E la luna bussò”, “Non sono una signora”, “Sei bellissima”, “Il mare d’inverno” e tanti altri successi fino ad arrivare ai giorni nostri. A maggio 2018 Loredana Berté ha pubblicato insieme ai Boomdabash il singolo “Non ti dico no”: hit della scorsa estate e doppio disco di platino, è stato il brano più trasmesso dalle radio italiane nel 2018. La canzone è contenuta nell’ultimo album di Loredana, “Liberté”, uscito il 28 settembre 2018. Il disco verrà pubblicato in una speciale riedizione dal titolo “Liberté – Sanremo edition”, con l’aggiunta del brano sanremese “Cosa ti aspetti da me”, il prossimo 8 febbraio.