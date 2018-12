Loredana Bertè, in arrivo il nuovo album di inediti "LiBerté"

Tra i tormentoni dell’estate 2018 ricorderemo sicuramente “Non ti dico no”, il singolo della band salentina Boomdabash con il featuring Loredana Bertè. Il brano dal ritmo reggae e hip hop, prodotto da Takagi & Ketra, ha segnato il rilancio della cantante, portandola di nuovo ai primi posti delle classifiche. Ora Loredana Bertè si prepara per l’uscita del suo nuovo album di inediti, “Liberté”.

LiBerté, la tracklist

Il nuovo album di Loredana Bertè, il sedicesimo per la cantante, si chiama “LiBerté” e uscirà il prossimo 28 settembre. Il disco appare dopo 13 anni dall’ultimo album di inediti e a 2 anni dall’ultimo, “Amici non ne ho...ma amiche sì”, uscito nel 2016. “Liberté” è stato annunciato dalla stessa Loredana sui social, con tanto di pubblicazione della copertina e della tracklist.

All’album hanno partecipato alcuni degli autori più interessanti della musica italiana: Ivano Fossati, Gaetano Curreri, Maurizio Piccoli, Federica Abbate e Fabio Ilacqua. La produzione è affidata a Luca Chiaravalli. Ecco la tracklist ufficiale:

Intro Liberté Maledetto luna-park Babilonia Una donna come me Messaggio dalla luna Anima carbone Tutti in paradiso Davvero Gira ancora Non ti dico no Outro

L’estate dei record

Oltre ad essersi aggiudicata la vittoria ai Power Hits 2018 con il brano “Non ti dico no”, cantato con i Boomdabash (canzone che sarà inclusa anche nel nuovo album), Loredana Bertè ha trascorso un’estate da record.

I concerti del tour “Amiche sì Summer Tour 2018” sono andati avanti per tutta l’estate, con una grande partecipazione del pubblico. Il tour fa parte del progetto musicale partito nel 2016 dall’album “Amici non ne ho...ma amiche sì”, un disco in cui la Bertè ha festeggiato 40 anni di carriera registrando i suoi più grandi successi insieme ad altre artiste, tra cui Fiorella Mannoia, Paola Turci, Noemi, Alessandra Amoroso e tante altre.

I prossimi concerti della cantante calabrese si terranno a Bologna, dove salirà sul palco del PalaNord l’11 settembre, il 15 settembre invece sarà in Sardegna, ad Arzachena, in provincia di Sassari, mentre il 20 settembre tornerà in Calabria, al Festival d’autunno che si svolgerà a Catanzaro.

Progetti per il futuro

Loredana Bertè ha affermato di avere il desiderio di tornare sul palco del Festival di Sanremo, che anche quest’anno vedrà Claudio Baglioni nella veste di direttore artistico. In occasione della vittoria di “Non ti dico no” alla serata finale della RTL 102.5 Power Hits Estate 2018, avvenuta all’Arena di Verona, la cantante ha detto - provocatoriamente - che tornerebbe all’Ariston ma non con una canzone scritta da Biagio Antonacci. La dichiarazione ha scatenato l’ira dei fan del cantautore, che si sono sentiti offesi dalle esternazioni della Bertè.

Nella sua lunga carriera, Loredana Bertè ha pubblicato 16 album in studio, 5 live, 2 EP e 3 raccolte ufficiali, vendendo oltre 7 milioni di dischi in tutto il mondo. Nonostante le alterne vicissitudini personali, che l’hanno vista lontana dalle scene per alcuni periodi, la cantante è sempre stata considerata una delle artiste più rock e controcorrente della musica italiana.

Contestualmente alle dichiarazioni sull’uscita del nuovo album, la Bertè ha annunciato anche un tour teatrale, che la vedrà impegnata per tutto il 2019.