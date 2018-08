Tutto sul concerto di Loredana Bertè a Capo d'Orlando

Loredana Bertè arriva in Sicilia per un’unica tappa il 24 agosto a Capo d’Orlando: tutto quello che c’è da sapere

Loredana Bertè ha scelto la cornice del Porto Turistico di Capo d’Orlando (ME) per l’unica tappa siciliana del suo “Amiche Sì Summer Tour 2018”. Il concerto si terrà il 24 agosto, a partire dalle ore 21.30.

“Amiche Sì” è un progetto musicale partito nel 2016 a seguito della pubblicazione di “Amici non ne ho... ma amiche sì!”, album antologico realizzato per celebrare i quarant'anni di carriera della Berté. Nel disco sono state riarrangiate alcune storiche hit di Loredana, presentate in duetto con le maggiori interpreti femminili italiane contemporanee.

Le info sui biglietti

I biglietti per la data del 24 agosto a Capo d’Orlando si possono acquistare su circuito TicketOne, Tickettando e Box Office Sicilia. Attualmente, il prezzo d’ingresso è di 25 euro + d.p. (28.75 euro) per il posto unico in piedi e di 35 euro + d.p. (39.50 euro) per la poltrona numerata.

Le altre date dell’Amiche Sì Summer Tour 2018

In questo agosto ricco di concerti, ricordiamo le restanti date del tour estivo 2018 di Loredana Bertè, cogliendo l’occasione per comunicare che il concerto del 9 agosto al Beat Village di Rimini è stato annullato (per chi è in possesso del biglietto, è possibile richiedere il rimborso). In “Amiche Sì Summer Tour 2018” la Bertè porterà sul palco i suoi più grandi successi; di seguito il calendario con le prossime date del tour:

12 agosto, Marina Di Pietrasanta (LU), La Versiliana

15 agosto, Casalvieri (FR), Piazza S. Rocco

17 agosto, Lioni (AV), Piazza IV Novembre

19 agosto, Nova Siri (MT), Piazza Prova D’Orchestra

24 agosto, Marina Di Capo D’Orlando (ME), Porto Turistico

8 settembre, Andora (SV), Piazza Caduti di Nassiriya

11 settembre, Bologna, Parco Nord

15 settembre, Arzachena (SS), Piazza Risorgimento

20 settembre, Catanzaro, Festival D’Autunno

Loredana, protagonista della hit dell’estate

La Bertè torna più in forma che mai ad essere protagonista del tormentone di questa estate “Non ti dico no”, pezzo in featuring con la band salentina Boomdabash, sotto la produzione del duo Takagi & Ketra. Un mix di reggae, pop e dance che si fonde con l’intramontabile voce rock di Loredana. Il brano sta spopolando sulle frequenze radiofoniche ed è già certificato disco di platino.

40 anni di carriera

Definita “la Regina del rock italiano”, Loredana Bertè vanta una carriera musicale lunga oltre quarant’anni, durante la quale ha pubblicato 16 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 3 raccolte ufficiali. 67 anni, capelli tinti di blu e vestiti di pelle: da sempre eclettica e fuori dagli schemi. La sua grinta e la forte personalità fanno sì che tuttora Loredana sia onnipresente nel panorama dello spettacolo italiano: oltre ai nuovi successi musicali e alle tournée, da giugno la Berté è stata sul piccolo schermo in qualità di giurata e coach nel nuovo talent “Ora o mai più”. L’uscita del nuovo album è prevista per l’inizio dell’autunno 2018, ne seguirà la presentazione al pubblico con un tour teatrale di cui sono già state annunciate le prime date: 27 novembre al Teatro Nazionale di Milano, 7 dicembre al Teatro Comunale di Vicenza, 10 dicembre al Teatro Galleria di Legnano e 15 dicembre al Teatro Colosseo di Torino.