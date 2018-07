Da Joan Baez a Sting, anche ad agosto l'Italia vanta un cartellone musicale di grande prestigio. Tanti anche gli artisti italiani che animeranno le arene: protagonisti di questo mese saranno Max Gazzé, Caparezza con l'appendice estiva del suo "Prisoner 709 tour", Francesco De Gregori e Gianna Nannini. Ecco tutti i concerti di agosto 2018 da non perdere.

Le star internazionali

La star del folk Joan Baez torna in Italia con il suo "Fare Thee Weel Tour 2018". Prima tappa lunedì 6 agosto alle Terme di Caracalla, Roma. La cantautrice suonerà anche in Piazzale Castello a Udine l'8 agosto e nel Cortile dell'Agenzia di Pollenzo (CN) il 9 agosto. Agosto vedrà sui palchi all'aperto anche Sting, impegnato nel suo tour Europeo e affiancato dall'artista giamaicano Shaggy. Primo concerto di agosto al Teatro Antico di Taormina (1/8), seguito da Piazza del Polo ad Ascoli Piceno (3/8), Piazza della Cattedrale a Trani (4/8), Arena della Regina a Cattolica (5/8). Ben Harper torna ad esibirsi in Italia: sarà a Locorotondo in occasione del Locus Festival il 9 agosto, per poi cantare al Lago Superiore di Fusine a Tarvisio l'11 agosto. Unica data italiana estiva per i Morcheeba, che si esibiranno il 2 agosto in occasione del World Music Festival di Merano.

Rap italiano

Dopo il grande successo del tour invernale "Prisoner 709", Caparezza torna a esibirsi. Il 2 agosto sarà allo Stadio Aragona di Vasto (Ch), il 7 agosto canterà presso il Complesso Monumentale di Castello a Mare, il 9 in Piazza della Libertà a Ragusa, l'11 agosto sarà all'Arena del Mare, a Bisceglie, in occasione dello SBAT Music Festival. Il 13 agosto canterà in Piazza Libertini a Lecce, il 17 sarà al Parco Centrale di Follonica per il Follonica Summer Festival; il 21 al Porto Luca Ferrari di Alassio (Sv) per il Riviera Music Festival; il 23 agosto sarà a Parco Le Vallette di Fabrica di Roma all'Fdb Festival; il 25 agosto sarà all'Arena Grandi Eventi di Cagliari; il 28 agosto all'Area esterna Pala De André di Ravenna; in occasione del Settembre Prato è spettacolo il 30 agosto sarà in Piazza Duomo a Prato. Infine, il 31 agosto Caparezza si esibirà nello Stadio Comunale di Spoleto. Tra i rapper, agosto sarà anche il mese di Guè Pequeno, che si esibirà allo Sport Village di Agrigento (4/8), all'Altromondo Studios di Rimini (8/8) e al Parco Le Vallette di Fabrica di Roma (24/8).

Max Gazzè ed Ermal Meta in tour

Agosto sarà anche il mese di Max Gazzè, che porterà la sua opera "sintonica" “Alchemaya” nelle più affascinanti location all’aperto d’Italia e chiuderà all’Arena di Verona il 2 settembre. Il primo evento si terrà a Largo Pizzomunno a Vieste, per onorare la location che ha ispirato il brano "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno". Poi sarà la volta di Roma (Terme di Caracalla, 5/8), Macerata (Arena Sferisterio, 7/8), Taormina (Teatro Antico, 25/8) e Marina di Pietrasanta (Teatro La Versiliana, 31/8). Un altro giovane big si prepara a infiammare le arene: si tratta di Ermal Meta. Il cantante porterà il tour promozionale di "Non abbiamo armi" a Recanati (Piazza Giacomo Leopardi, 1/8), Villa Lagarina (Parco delle Leggende, 2/8), Lecce (Piazza Libertini, 4/8), Paestum (Arena del Mare, 5/8), Marina di Castagneto (MarinArena - Bolgheri Festival, 8/8), Cabras (Anfiteatro Tharros, 12/8), Sant'Antioco (Arena Fenicia, 13/8), Torrenova (Campo Sportivo, 16/8), Taormina (Teatro Antico, 17/8), Rossano Calabro (Anfiteatro Maria De Rosis, 19/8), Alassio (Porto Luca Ferrari - Riviera Music Festival, 22/8), Chieti (Arena Civitella, 25/8) e San Benedetto del Tronto (Porto Turistico, 26/8).

I big italiani

Continua il "Tour 2018" di Francesco De Gregori, iniziato lo scorso 6 luglio a Roma. Ad agosto sarà a San Mauro Pascoli (Villa Torlonia - Acieloaperto, 7/08), Montecassiano (Piazza Unità d'Italia, 9/8), Forte dei Marmi (Villa Bertelli, 11/8), Castiglioncello (Li) (Castello Pasquini, 12/8), Asiago (Vi) (Piazza Carli, 14/8), Orbetello (Teatro della Laguna - Festival delle Crociere, 18/8), Trani (Piazza della Cattedrale, 20/8), Soverato (Cz) (Summer Arena, 22/8), Zafferana Etnea (Anfiteatro Comunale, 24/8), Noto (Scalinata della Cattedrale, 25/8) e Finale di Pollina (Teatro Parco Urbano, 26/8). Il tour si chiuderà il 1° settembre all'Arena Fenicia di Sant'Antioco. Tra le celebrità della musica italiana, questa sarà anche l'estate di Gianna Nannini. Il suo Fenomenale Tour arriverà anche a Francavilla al Mare (10/8), Follonica (13/8), Forte dei Marmi (14/8), Lecce (16/8), Taormina (18/8), Sciacca (19/8) e Palermo (21/8). Un agosto intenso anche per Fiorella Mannoia. La cantante si esibirà a Montalto di Castro (8/8), Castiglioncello (10/8), Castelnuovo di Garfagnana (11/8), Offida (12/8), Vasto (14/8), Maiori (17/8), Peschici (20/8), Fasano (22/8) e Molfetta (23/8).

I festival di agosto

Con oltre 30.000 persone all’edizione 2017, dal 24 al 26 agosto torna il Todays Festival, confermatosi come uno degli eventi live italiani più raffinati. Nella sua line up, capace di mescolare leggende internazionali e nuove stelle italiane, ci sono The War on Drugs, i My Bloody Valentine, Cosmo e gli Editors (qui il programma completo). Dal 30 agosto al 2 settembre Treviso ospita l'Home Festival 2018. Nella zona Ex Dofana si esibiranno i Prodigy, Prozac +, gli Alt-J, i Selton, Eric Prydz e Frah Quintale (qui il programma completo). Dal 6 al 9 agosto a Patti si terrà l'Indiegeno Fest 2018. Tra gli ospiti in cartellone ci saranno Gemiataiz, Cosmo, The Zen Circus e Maria Antonietta (qui il programma completo). Dal 10 al 19 agosto si terrà Festambiente a Ripescia (Gr). La lineup dell'evento può vantare i Bandabardò, Mario Biondi, Stadio, Pierò Pelù, Goran Bregovich e Cristiano De Andrè (qui il programma completo).