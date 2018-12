Francesco De Gregori, nuovo tour al via: a Roma il primo concerto

Inizierà da Roma il 6 luglio "Tour 2018" di Francesco De Gregori. A ospitare la prima data della nuova serie di concerti che lo porteranno in giro per l'Italia fino a settembre sarà l'Auditorium Parco della Musica. Inoltre, data l'alta adesione dei fan ai vari appuntamenti, prima del via sono state aggiunte cinque date supplementari.

La formazione del "Tour 2018"

Francesco De Gregori, 67 anni, sarà accompagnato sul palco da Paolo Giovenchi alla chitarra, Guido Guglielminetti al contrabbasso, Carlo Gaudiello al pianoforte e Alessandro Valle alla pedal steel guitar. Si tratta di una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti, ma che il pubblico italiano non ha mai ascoltato. Oltre ai brani storici, il cantautore romano proporrà anche gioielli nascosti, canzoni “mai passate alla radio”, nonché brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni.

Le date di "Tour 2018"

La prima tappa del "Tour 2018" sarà Roma, dove De Gregori si esibirà il 6 luglio alla Cavea, presso l'Auditorium Parco della Musica. Il 7 luglio sarà la volta di Spoleto, in provincia di Perugia, dove sarà ospite del Festival dei Due Mondi. Il 9 luglio sarà a Saluzzo, in provincia di Cuneo, per l'Occit’Amo Festival; l’11 sarà all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli, Pisa; il 13 al Vittoriale di Gardone Riviera; il 14 al Castello Sforzesco di Vigevano; il 15 all'Arena Teatro Sociale di Como; il 17 a Le Gru di Grugliasco, Torino; il 19 all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Il 21 luglio il "Tour 2018 si fermerà a Milano, dove De Gregori si esibirà al Carroponte. Il 25 luglio sarà la volta di Piazza Santissima Annunziata, a Firenze; il 26 sarà in Piazza Lancillotti, a Visciano, Napoli; il 28 a Montella, provincia di Avellino, per il Festival Verteglia. Il primo concerto di agosto si terrà il 7 a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), mentre il 9 sarà la volta di Montecassiano, Macerata. L’11 agosto De Gregori canterà a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi; il 12 sarà al Castello Pasquini di Castiglioncello, Livorno; il 14 in Piazza Carli ad Asiago; il 16 al Festival Le Crociere di Orbetello; il 19 sarà in Piazza delle Regioni a Presicce, Lecce; il 20 in Piazza della Cattedrale a Trani; il 22 nella Summer Arena di Soverato, Catanzaro; il 24 sarà all'Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea; il 25 presso la Scalinata della Cattedrale, a Noto. Il "Tour 2018" si concluderà il 3 settembre, con il concerto al Piazzale del Porto di Scario, in provincia di Salerno.