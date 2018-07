Gianna Nannini, al via le date estive del tour

Dopo il successo dei concerti in Germania e nei palasport italiani, Gianni Nannini è pronta a ripartire con le date estive del suo “Fenomenale – Il tour”. La cantante toscana sarà infatti impegnata dal 13 luglio al 25 agosto con una serie di concerti in tutta la penisola e all'estero.

Le date

La tranche estiva del tour avrà inizio il 13 luglio a Mantova. Gianna Nannini sarà quindi a Pistoia il 16 luglio, a Golfo Aranci (OT) il 18 luglio, a Locarno il 21 luglio, a Grugliasco (To) il 22 luglio. Ad agosto sarà la volta di Zofingen, in Svizzera, l’8, di Francavilla al Mare (Ch) il 10, di Follonica il 13, di Forte dei Marmi il 14 e di Lecce il 16. Le ultime tre tappe saranno invece a Taormina il 18 agosto, a Sciacca il 19 agosto, a Palermo il 21 e a Misano il 25. Sul palco con la rocker senese ci sarà una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori. In scaletta, invece, molti inediti dell’ultimo album “Amore gigante”, che si alterneranno a vecchi successi.

La rocker della musica italiana

Conosciuta come la più grande interprete femminile del rock italiano, Gianna Nannini calca le scene da oltre quarant’anni. In carriera ha pubblicato 20 album in studio, sfornando hit di successo come “Profumo”, “Fotoromanza”, “Bello e impossibile” o “Sei nell’anima”. L'ultimo disco di Gianna Nannini, "Amore Gigante", è arrivato lo scorso 27 ottobre.