Le canzoni dell’estate 2018: Spotify pubblica la classifica streaming

La bella stagione sta finendo e Spotify ha pubblicato la classifica delle canzoni più ascoltate dell’estate 2018. Le Top 20 rese note dal servizio di streaming digitale sono stilate in base al numero di ascolti dei brani sulla piattaforma. Si nota una grande differenza tra la classifica italiana e quella globale, data dal fatto che in Italia le hit estive sono per lo più pezzi di artisti nostrani. Ecco le classifiche dell’estate di Spotify.

Le canzoni dell’estate 2018 secondo Spotify: Top 20 italiana

Lo streaming estivo, per gli italiani, si sovrappone quasi perfettamente ai tormentoni passati sulle frequenze radio. È così che al primo posto si trova il giovane Irama con il singolo “Nera”. Il suo album “Plume”, uscito il 1 giugno 2018, è stato in vetta alle classifiche FIMI per nove settimane consecutive. Ad ora, sia “Nera” che “Plume” sono stati certificati doppio disco di platino. Arrivano in seconda posizione Takagi & Ketra con la loro “Amore e capoeira” (in collaborazione con Giusy Ferreri e Sean Kingstone), seguiti sul podio dalla trap di Capo Plaza con “Tesla” (in featuring con Sfera Ebbasta e DrefGold). Una top 20 composta per la maggior parte da artisti italiani: J-Ax e Fedez con “Italiana”, Gemitaiz con la sua “Davide” (ft. Coez), Baby K con “Da zero a cento” e molti altri. Di seguito la Top 20 dei tormentoni estivi 2018 in Italia:

Irama – “Nera” Takagi & Ketra – “Amore e capoeira” (ft. Giusy Ferreri e Sean Kingstone) Capo Plaza – “Tesla” (ft. Sfera Ebbasta e DrefGold) J-Ax & Fedez – “Italiana” Gemitaiz – “Davide” (ft. Coez) Baby K – “Da zero a cento” Carl Brave – “Fotografia” (ft. Francesca Michielin e Fabri Fibra) Charlie Charles – “Peace & Love” Alvaro Soler – “La Cintura” Nicky Jam – “X” Calvin Harris & Dua Lipa – “One Kiss” Rvssian – “Pablo” Nio Garcia – “Te Boté” (remix) Boomdabash & Loredana Berté – “Non ti dico no” Måneskin – “Morirò da re” Vegan Jones – “Malibu” Dark Polo Gang – “British” Thegiornalisti – “Felicità puttana” Emis Killa – “Rollercoaster” Rudimental – “These Days” (ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen)

Le hit dell’estate 2018 su Spotify: Top 20 globale

Nella Top 20 globale degli streaming, Drake vince tutto con ben cinque canzoni in classifica. Al primo posto si trova la sua “In My Feelings”, quinto singolo estratto dall’ultimo album “Scorpion” (uscito il 29 giugno 2018). Sue anche “God’s Plan”, “Nice For What” e “Nonstop” (rispettivamente in undicesima, dodicesima e ventesima posizione). Altra forte presenza è Cardi B: al secondo posto il suo featuring coi Maroon 5 “Girls Like You”, mentre sul terzo gradino del podio si piazza la sua “I Like It” (ft. Bad Bunny e J Balvin). Due canzoni in classifica anche per XXXTentacion, il rapper ucciso durante una rapina lo scorso giugno in Florida. Il suo singolo “SAD!” occupa il quinto posto della Top 20, mentre “Moonlight” è in diciassettesima posizione. Di seguito tutte le canzoni della Top 20 globale secondo Spotify: