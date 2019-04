Radio Italia Live - il concerto 2019: tutti i cantanti dell'evento a Milano

Un annuncio che gli amanti della musica stavano aspettando da tantissimo tempo. Pochissimi minuti fa sono stati svelati gli artisti e i dettagli riguardanti la data milanese del concerto di Radio Italia Live.

Dal 2012 il concerto, completamente gratuito e organizzato da Radio Italia è uno degli eventi più amati dell’anno, non soltanto dal pubblico milanese ma da tutta Italia vista la grande risonanza mediatica e i numerosissimi ragazzi che giungono da ogni parte del Bel paese per assistere a uno spettacolo unico nel suo genere.



Per il secondo anno consecutivo il Gruppo Ospedaliero San Donato è Charity Partner: i protagonisti dei concerti di Milano e Palermo potranno donare un oggetto personale che verrà messo all'asta su CharityStar per sostenere la ricerca e la prevenzione delle malattie cardiovascolari a favore di GSD Foundation.

Radio Italia Live: i dettagli della nuova edizione

Anche quest’anno l’evento milanese sarà completamente gratuito e si terrà lunedì 27 maggio 2019; l’organizzazione è avvenuta in collaborazione con il Comune di Milano. Per il settimo anno consecutivo i padroni di casa della serata saranno due dei presentatori e comici più amati dal pubblico italiano, ovvero Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu (qui le foto del film "Immaturi: il viaggio" di cui sono stati protagonisti).

I due showman non saranno soli, nel backstage ci sarà sia lo speaker Marco Maccarini che incontrerà i protagonisti della serata per raccontare le loro emozioni e le attese prima del concerto sia Manola Moslehi che racconterà lo stato d’animo delle migliaia di persone presenti in piazza.

Radio Italia Live: gli artisti che saliranno sul palco

Nel corso degli anni il concerto di Radio Italia Live ci ha abituato ai più grandi nomi della musica italiana e internazionale e anche quest’anno non sarà da meno.

Infatti l’organizzazione ha annunciato il gruppo di artisti che avranno il compito di allietare il pomeriggio e la serata del capoluogo meneghino a suon di pop, rap e trap accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

Ecco gli artisti che saliranno sul palco di Milano: