Francesco Gabbani, il nuovo singolo è “È un'altra cosa”: il video

Gabbani ha da poco reso noto il video del suo nuovo singolo “È un’altra cosa”. La clip è stata pubblicata il 14 maggio e vede il cantautore toscano in tenuta rockabilly su una spiaggia della Sardegna, alle prese con le onde del mare e le tavole da surf.

Il significato del video

Da pochi giorni Gabbani ha pubblicato il video del singolo “È un'altra cosa”, il brano uscito in radio lo scorso 10 maggio e che anticipa la pubblicazione di un nuovo album che potrebbe essere pubblicato nel corso del 2019 con l’etichetta discografica BMG. Il video è stato curato da Federico Cangianiello, ma porta dietro la macchina da presa un’idea propria dello stesso Gabbani, cioè quella di fare delle onde del mare le metafore degli ostacoli della vita. Le onde da cavalcare, con l’aiuto delle tavole da surf, rappresentano infatti le difficoltà e le sfide che si interpongono tra gli uomini e i loro obiettivi e traguardi. Il messaggio del video è che, nonostante queste onde ci sembrino a volte troppo altre, in realtà non sono sfide impossibili, e che nonostante ci si senta spesso soli, ci si ritrova a surfare e a nuotare in un mare comune. Per questo, avventurarsi insieme è sempre meglio che stare da soli. Su YouTube e a un giorno dalla pubblicazione, la clip ha collezionato quasi 100mila visualizzazioni.

Location e collaborazioni

Il video di “È un'altra cosa” di Francesco Gabbani è stato girato in Sardegna, precisamente a Capo Mannu, a una ventina di chilometri di distanza da Oristano. Si tratta di una porzione di spiaggia particolarmente nota agli amanti del surf e del winsurf, poiché è esposta a tutti i venti dei quadranti occidentali, che danno vita, durante le mareggiate, a onde di alcuni metri di altezza. Per questo, in Europa, rappresenta una delle zone più ambite per la pratica di questi sport. La clip di Gabbani è stata girata con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission e con la collaborazione di Matteo Stefani, Edoardo Bolli, Matilde Composta, Pietro Comini, Federica Matteoli, Daniele Di Nicola, Mattia Maiorca, Sefora Concas, Nick Cerioni, Stefania Bettini, Alessio Zanardi, Gianluca Asunis, Marco Petrucci, Alberto Conca, Lorenzo Porta, Silvia Cabella. Il montaggio è stato curato da Federico Sottini, mentre la post produzione affidata a 5e6 s.r.l.

Il singolo “È un’altra cosa” e un nuovo album nel 2019

“È un’altra cosa” è il nuovo singolo del cantautore toscano, uscito in radio lo scorso 10 maggio. Il brano è stato scritto da Francesco e Filippo Gabbani, Francesco Bianconi dei Baustelle, Luca Chiaravalli e Fabio Ilacqua. Si tratta di una canzone che anticipa sia un nuovo progetto discografico, che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2019, sia le atmosfere della prossima estate. Come da tradizione e nelle stesso corde di “Occidentalis' Karma”, il brano potrebbe infatti diventare uno dei tormentoni della prossima estate 2019 ed essere presentato da Gabbani sul palco di piazza Duomo a Milano il 27 maggio, in occasione di Radio Italia Live. Il singolo arriva a due anni di distanza dalla vittoria al Festival di Sanremo e dall’uscita dell’album “Magellano” del 2017.