"Il favoloso mondo di Amélie" torna nelle sale italiane l’11 e il 12 maggio per celebrare i suoi vent'anni. Il film capolavoro di Jean-Pierre Jeunet vede come protagonista la giovane Audrey Tautou (in foto) che con l'allure di una perfetta parisienne ci ricorda quanto, in fatto di moda, quella francese sia tra le più apprezzate e amate non solo dalle fashioniste incallite, ma dalle donne di ogni età.

