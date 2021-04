Se prima eravamo abituate a scoprire le ultime tendenze moda sulle riviste, oggi ci basta andare su Instagram per avere tutti gli aggiornamenti di cui abbiamo bisogno. Ecco 10 profili IG da seguire e da cui trarre ispirazione

Il mondo della moda appassiona un po’ tutte, e a proporci assaggi di questo fantastico universo ci sono le fashion blogger e le trend setter. Dalle fashion girls che ci fanno conoscere il mondo della moda e della bellezza attraverso i loro personali profili Instagram, alle fashion addicted che curano come riviste il loro profilo social. E così i profili Instagram si trasformano in vere e proprie vetrine di moda, aggiornate minuto per minuto, da cui cogliere le ultime tendenze.

Ecco 10 profili Instagram da cui trarre ispirazione.

1 – Caroline Daur

Katharina Caroline Daur è una fashion blogger e modella tedesca. Di soli 26 anni, "Caro" è una delle influencer più seguite del momento. Il suo profilo IG ha preso vita nel 2015 e ad oggi conta quasi tre milioni di followers.